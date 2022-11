La robe transparente plongeante de Jenna Dewan au gala amfAR : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Jenna Dewan réussit toujours à avoir l’air sexy, peu importe l’événement ou l’occasion et c’est exactement ce qu’elle a fait lors du 12e gala annuel de l’amfAR au Pacific Design Center de Los Angeles le 3 novembre. robe en dentelle noire complètement transparente avec un décolleté plongeant qui a révélé un décolleté ample.

La robe noire moulante à manches longues de Jenna était recouverte de dentelle complexe et de quelques paillettes tandis que le décolleté plongeait et se terminait à son nombril. Tout le décolleté de la robe était bordé de sequins noirs et de perles tandis que son décolleté était le point principal du corsage. Sous la robe transparente, on pouvait clairement voir son string noir tandis que l’ourlet de la robe était bordé de plumes noires duveteuses.

En ce qui concerne son glam et ses accessoires, Jenna portait une paire de grosses boucles d’oreilles en diamant et berçait un smokey eye sensuel avec une épaisse doublure noire en œil de chat et une lèvre nude brillante. Ses cheveux noirs étaient détachés et séparés au milieu en vagues lâches qui traînaient derrière elle.

Jenna a été rejointe par sa fiancée, Steve Kazée, qui avait l’air pimpant dans un costume noir ajusté avec une chemise boutonnée blanche impeccable, une cravate en soie noire et une paire de chaussures habillées en cuir verni noir. Le couple est fiancé depuis 2020 et ils ont accueilli un enfant ensemble la même année.

Jenna porte toujours des robes sexy sur le tapis rouge et à part ce look, une autre de nos tenues récentes préférées d’elle était la robe à paillettes marron qu’elle portait à la Variété Événement Pouvoir des femmes. Jenna a bercé une robe mi-longue à sequins à une épaule David Koma brune serrée avec une fente plongeante à la hauteur des hanches sur le côté qui a révélé ses jambes toniques. Elle a complété son look avec des escarpins à bout pointu en satin marron foncé et des boucles d’oreilles pendantes.