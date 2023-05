La robe transparente et les cheveux roses de Jennifer Garner : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Tom Schirmacher

Jennifer Garnier nous a tous choqués quand elle a fait ses débuts avec un look totalement différent pour la couverture de Allure’s Peut émettre. La femme de 51 ans a été tuée dans une robe bleue transparente tandis que ses cheveux étaient coupés en un carré court et teints d’une teinte rose clair.

Sur la couverture, Jennifer a porté une tenue Miu Miu complète avec une petite bralette plongeante avec une paire de caleçons taille haute et une robe midi en maille bleue complètement transparente sur le dessus. La robe transparente a mis en valeur ses abdominaux incroyablement toniques et sa taille minuscule et elle a accessoirisé avec des bijoux Tiffany et un bob rose à côtés qui a été coiffé en vagues tout en étant mouillé.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Un autre de nos looks préférés du tournage était sa robe noire Michael Kors à une épaule qui la canalisait totalement Alias personnage, Sydney Bristow. La robe moulante comportait une découpe massive sur le côté du corsage qui montrait sa petite taille et elle a coiffé la robe avec des cheveux rouge vif qui étaient baissés et mouillés alors qu’ils étaient séparés au milieu. Un smokey eye noir super foncé a lié son look énervé.

Les coiffures de Jennifer tout au long du tournage n’ont cessé de s’améliorer et sur une autre photo, elle a porté un trench-coat Laquan Smith jaune vif sans rien en dessous, stylisé avec une coupe de champignon blond platine qui couvrait tout son front. Elle a complété son look avec une lèvre rouge brillante et un smokey eye noir foncé. Pendant ce temps, sur une photo, nous n’avons même pas reconnu l’actrice alors qu’elle secouait des cheveux jaune fluo brillants avec une longue frange couvrant son visage avec une lèvre mate rouge vif et un casque Max Mara.

Sur une autre photo, Jennifer ressemblait complètement à elle-même lorsqu’elle portait une robe Loewe noire ajustée sans bretelles tandis que ses cheveux bruns étaient détachés et droits et qu’elle se maquillait avec un minimum de maquillage, laissant transparaître son magnifique visage naturel.

Plus à propos Jennifer Garnier

Lien connexe En rapport: Les enfants de Ben Affleck et Jennifer Garner : découvrez leurs 3 enfants

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.