La robe transparente de Sabrina Carpenter après la soirée des VMA a dévoilé ses sous-vêtements

Sabrina Carpenter a passé une soirée incroyable à New York lors des MTV Video Music Awards 2024, le 11 septembre. Non seulement elle a donné une performance épique, mais elle a également remporté son tout premier trophée Moon Person pour la chanson de l’année. Voilà un motif de célébration.

Carpenter a fait sensation sur le tapis rouge en arrivant aux VMA dans une robe portée à l’origine par Madonna en 1991. Elle a ensuite enfilé un body scintillant sur mesure pour sa performance très attendue de « Please Please Please », « Taste » et de la chanson de l’année : « Espresso ». Mais c’est son look d’après-fête qui lui a le plus marqué. Carpenter a enfilé une mini-robe en dentelle blanche totalement transparente. Après tout, nous savons à quel point elle aime porter de la lingerie en guise de vêtement grâce à certains de ses looks précédents.

Robe et culotte en dentelle de Sabrina

Carpenter a été aperçue en train de quitter les studios Electric Lady avec son troisième look de la soirée, un modèle d’archives Gucci de la collection printemps/été 1996 de Tom Ford. Et comme Carpenter aime clairement arborer un look de célébrité vintage, elle et son styliste Jared Ellner ont opté pour celui-ci qui était à l’origine porté par Kate Moss sur le podium.

James Devaney/GC Images/Getty Images

Alors que Carpenter marchait sur le trottoir de New York (au lieu d’un podium), elle reproduisait le look de Moss jusqu’à son côté glamour : les cheveux blonds ébouriffés et le fard à paupières bleu étaient la cerise sur le gâteau d’un look gagnant.

WWD/Penske Media/Getty Images

Pour accompagner son ensemble en dentelle blanche, Carpenter portait une paire de sandales à plateforme Giuseppe Zanotti assorties et un sac à main Balmain avec des baisers rouges et roses partout – un clin d’œil à son Court et doux pochette d’album.

James Devaney/GC Images/Getty Images

Les trois looks de la chanteuse étaient absolument gagnants, et elle aussi. À en juger par les apparences, elle a passé la meilleure soirée. J’ai le sentiment que ce ne sera pas la dernière fois que nous verrons Carpenter faire des looks incroyables aux VMA.