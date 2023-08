La robe transparente de Kendall Jenner pour le dîner du 818 : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Maréchal Aurore/ABACA/Shutterstock

Kendall Jenner a fait tourner les têtes alors qu’elle se dirigeait vers son dîner 818 à Delilah. Le mannequin, 27 ans, a canalisé les années 90 dans une robe nude transparente à une épaule de la collection automne / hiver 23 de Gucci sur un ensemble de lingerie en tulle nude (1 100 $) de la marque de luxe italienne alors qu’elle se dirigeait vers le hotspot de West Hollywood le vendredi , Août 18 – également une fête homonyme pour sa marque de tequila populaire. Kendall a conservé le thème neutre avec la pompe à bride arrière en maille ornée de cristaux de la marque (1 150 $) en rose, qui fait partie des marques Tom Ford inspirée de la collection Aria. Elle a terminé le look avec un sac en toile Gucci beige rehaussé de cuir vert pour une touche de couleur dans les images publiées par le Courrier quotidien.

Le glam de l’ambassadrice de Calvin Klein était également au rendez-vous, avec ses mèches brunes dans une éruption droite et élégante ainsi que son maquillage inspiré du « latte » – provenant de la star de TikTok Tanielle Jaï et encore popularisé par la meilleure amie de Kendall, Hailey Bieber. Comme cela sous-entend, la tendance au latte est une palette de maquillage entièrement neutre – que Kendall a secouée avec une lèvre brillante nude foncée et une ombre à paupières bronze.

kendall nicole jenner 😮‍💨 pic.twitter.com/fPjqB3gtCm – tenues de kendall jenner 💋 (@kenjenstyle) 19 août 2023

C’est la troisième année que Kendall célèbre le 8/18, depuis sa soirée de lancement estivale en 2021 au restaurant partenaire de Delilah, The Nice Guy. Les Kardashian sur Hulu la star a été rejointe par une flopée de ses amis et sœurs célèbres pour la fête, ainsi que la fière maman Kris Jenner. En août 2022, Kendall a de nouveau ramené la fête – cette fois au Little Beach House de Soho House – pour lancer sa luxueuse 818 Reserve.

la plus jolie femme 😍 pic.twitter.com/KuZskqhvxL – tenues de kendall jenner 💋 (@kenjenstyle) 19 août 2023

Le mannequin devenu entrepreneur a déjà parlé de sa passion pour la fabrication de la tequila 818, originaire de Jalisco, au Mexique. « J’ai commencé ce processus il y a cinq ans et j’avais une tonne à apprendre à l’époque et j’ai encore une tonne à apprendre maintenant », a-t-elle déclaré à Pierre roulante en août 2022. «Mais je me sens tellement chanceux d’avoir ces personnes qui m’ont guidé tout au long de ce processus, à la fois publiquement et en privé. Et même si nous avons eu quelques difficultés, nous nous en sommes sortis et nous passons un bon moment.

Bad Bunny & Kendall Jenner hier soir au concert de Drake ❤️ pic.twitter.com/ovASj6smUv — Complexe (@Complex) 14 août 2023

Plus tôt cette semaine, Kendall a également été aperçue avec son petit ami Mauvais lapin29 ans, alors que le couple assistait Canard‘s concert au Kia Forum. Dans une vidéo capturée par le public, Kendall et le rappeur d’origine portoricaine ont partagé un moment de PDA avant de chanter le morceau de Drake en 2017, « God’s Plan ».