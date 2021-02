Elle est une présentatrice occupée, avec deux émissions de télévision de haut niveau en ce moment, une passionnée de fitness et une maman de trois enfants – mais Davina McCall a trouvé le temps d’ajouter une autre corde à son arc.

Elle vient de diriger une masterclass sur la lutte contre les haineux en ligne.

Le 23 janvier, Davina a publié une photo d’elle toute habillée dans ses joyeux haillons alors qu’elle se préparait à accueillir The Masked Singer d’ITV.

Une étrangère à l’esprit petit a décidé qu’il était important que Davina connaisse son opinion non entièrement grammaticale à ce sujet.

«Une vieille femme embrassée par le soleil devrait se couvrir… une robe magnifique mais pas pour les plissées… sobres pour les matures», tapa-t-elle, style clavier-guerrière.







Confiante – et à juste titre – Davina a immédiatement ri des critiques ridicules et mesquines, répondant: «Vraiment désolé. Absolument aucune chance d’être sage ici Sue… vieillir honteusement est bien plus amusant », à côté d’un emoji qui pleure avec rire.

Puis ce week-end, sans se décourager – Dieu merci – Davina a posté une autre photo d’elle-même dans son meilleur samedi soir. Qui aurait pensé qu’une robe pure Amanda Wakeley et des talons hauts comme le ciel s’avéreraient être la tenue parfaite pour tuer les trolls?







La position de défi de Davina contre la police de l’apparence des médias sociaux est un exemple important à donner, pour tout le monde.

Elle a 53 ans mais refuse de s’excuser pour cela, ou de passer au second plan.

Davina travaille extrêmement dur pour son corps et est plus belle que beaucoup de femmes de la moitié de son âge dans cette robe blanche. Elle peut porter ce qu’elle veut, sans avoir à s’expliquer à personne, merci.

La discrimination fondée sur l’âge est encore – fastidieuse – quelque chose que les femmes doivent combattre, qui ne s’applique tout simplement pas aux hommes.







Les mecs évoluent en renards argentés sexy, se distinguent, vieillissent comme de bons vins.

Les femmes – en particulier aux yeux du public – sont damnées si elles le font et damnées si elles ne le font pas.

Une fois que leur «apparence commence à s’estomper» – un cliché qui ne s’appliquait qu’aux femmes, soit dit en passant – ils seront soit ridiculisés pour ne pas avoir l’air de la même chose que dans la vingtaine, soit pour avoir travaillé pour essayer de revenir en arrière .

Ils ne peuvent pas gagner.

Et donc, hourra pour les grands modèles comme Davina, qui semble vieillir naturellement, tout en prenant grand soin d’elle-même pour qu’elle soit en forme et en bonne santé.

Tant mieux pour elle d’avoir pris une position aussi impénitente contre la juge blasée Judy.

Parce que c’est la chose la plus déprimante de toute cette saga – l’adepte d’Internet qui a choisi Davina en premier lieu était une femme.

Honte à toi, Sue. Faites mieux la prochaine fois, s’il vous plaît.