La robe transparente de Dakota Johnson pour la MFW mettait en valeur sa culotte de grand-mère

Si les créateurs contemporains brillent à Milan, une attention particulière est portée aux institutions centenaires, dont Gucci. Le vendredi 20 septembre, la marque italienne a présenté son défilé printemps-été 2025 et, entre le lieu envoûtant (la Triennale de Milan) et le podium où défilaient plusieurs nouveaux sacs qui seront au bras de toutes les influenceuses la saison prochaine, le spectacle de mode était tout simplement glorieux. Un look, cependant, a entièrement volé la vedette, et il n’était pas celui d’un mannequin de défilé.

Dakota Johnson est une ambassadrice de Gucci depuis longtemps, depuis le milieu des années 2010. Naturellement, elle est au premier rang depuis un moment. Comme c’est sa tradition à ce stade, elle apparaît toujours aux spectacles dans des numéros coquins, généralement transparents. Papa La star a conservé son style et, pendant un moment, a définitivement détourné l’attention des podiums.

Le LWD transparent de Dakota

Les défilés de la marque italienne attirent toujours beaucoup de monde, et ses ambassadeurs viennent du monde entier pour s’asseoir aux premières loges. Johnson, par exemple, était assise à côté de Jin, du groupe BTS. Malgré la puissance des stars sur leur banc, son look brillait.

Elle s’est présentée à l’événement dans une palette de couleurs relativement basique. Il n’y a rien de plus neutre que le noir et le blanc. Sa tenue, cependant, était loin d’être moyenne. Elle portait une robe blanche estivale, opaque jusqu’à la taille empire. Le reste ? Totalement transparent.

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Entertainment/Getty Images

La robe midi était couverte d’appliqués floraux diaphanes en 3D ornés de perles jaunes. Sous le jardin de fleurs apparaissaient ses sous-vêtements controversés : des culottes de grand-mère. Les sous-vêtements taille haute sont très tendance ces derniers temps, et cette version cool-girl montre clairement son potentiel.

Daniele Venturelli/Getty Images Entertainment/Getty Images

Elle a complété son look avec des pièces plus audacieuses, notamment une veste en cuir en bandoulière, d’énormes lunettes de soleil, des escarpins à bout pointu et un sac Gucci Jackie.

Son sac coûte 4 000 $, NBD

Depuis 2023, Johnson est le visage officiel du Jackie, le sac à main héritage de Gucci qui a fait ses débuts en 1961. Depuis lors, le 50 nuances L’ancienne élève de Gucci a porté différentes versions de ce sac partout. Il est donc logique qu’elle arbore le même style au défilé Gucci. Son dernier choix était un mini sac noir classique avec une bandoulière en chaîne, vendu au prix de 3 980 $, selon les informations de la boutique.

Certaines choses ne changent jamais.