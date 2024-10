La robe transparente de Blake Lively a l’énergie de Blair Waldorf

Attention, Upper East Siders : le dernier look de Blake Lively était tellement Une fille bavarde-codé… mais cela ne faisait pas référence au personnage emblématique qu’elle jouait dans la série.

Accompagnée de son mari Ryan Reynolds, Lively a été aperçue à New York le vendredi 11 octobre, où elle et le Dead Pool La star a dîné avec leurs amis de premier plan Taylor Swift et Travis Kelce.

Conformément à la saison, Lively a servi des ambiances automnales majeures avec sa tenue de dîner – et il semble qu’elle ait pris des notes de style de sa meilleure amie à l’écran, Blair Waldorf.

celui de Blake Une fille bavarde Inspirer

En quittant le restaurant The Corner Store dans le quartier de Soho à New York, Lively a été photographiée portant une robe en tricot de couleur marron, conçue avec des fentes sur les cuisses qui mettaient en valeur ses jambes en dessous.

Ryan Reynolds et Blake Lively à New York. Images XNY/Star Max/GC

La robe marron transparente rappelait une robe Valentino similaire que Waldorf portait Une fille bavarde.

L’acteur a complété la robe transparente avec des collants résille assortis et une paire de bottines Valentino Soul Rockstud rouge foncé. Elle tenait également un sac à bandoulière couleur prune.

Un autre look codé par Blair

Ce n’est pas la première fois que Lively sort dans un Une fille bavarde-esque ‘en forme. Au milieu du Ça se termine avec nous tournée de presse en août, elle a parcouru les rues de New York dans un ensemble floral sur floral, associé à un accessoire que Waldorf porterait fièrement.

Le regard, tiré de La collection Croisière 2025 de Versaceconsistait en une mini sans manches presque entièrement transparente avec un décolleté semi-benne, ornée de fleurs à paillettes rouges et de coccinelles rouges.

Blake Lively à New York. Gotham/GC Images/Getty Images

En plus d’une paire d’escarpins rouges, Lively a accessoirisé la tenue avec une paire de collants jaune beurre (l’une des plus grandes tendances de couleurs de 2024) recouverts de détails de fleurs jaunes qui ressemblaient à des autocollants.