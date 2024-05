La robe shakespearienne de Zendaya a montré son amour pour Tom Holland

Lorsqu’elle fait la promotion d’un projet, Zendaya habille le rôle ; peu importe que ce soit la sienne ou celle de son petit ami Tom Holland. Ses tenues sont toujours parfaites, et elle l’a encore prouvé en portant la robe parfaite pour encourager Holland lors de la première de sa nouvelle pièce dans le West End de Londres le 23 mai.

Ce fut une grande soirée pour Holland, qui incarne Roméo dans la production dirigée par Jamie Lloyd. Zendaya lui a laissé la vedette en évitant le tapis rouge et en entrant dans le théâtre par une porte de scène environ 30 minutes avant le début du spectacle, Date limite rapports. Pourtant, elle n’a pas réussi à passer totalement inaperçue – surtout pas dans sa robe inspirée de Shakespeare.

La robe shakespearienne de Zendaya

Même si elle s’est dirigée directement vers le théâtre sans s’arrêter pour prendre des photos, les caméras ont quand même capturé Zendaya et sa tenue sur le thème. Sa robe présentait des clins d’œil à la mode de la Renaissance : un corsage à lacets, des manches bouffantes et une jupe ample. Tout était noir, ce qui était tout à fait approprié compte tenu de l’ensemble Prada de Holland après le spectacle et de l’esthétique maussade de la pièce. Comme un New York Times revoir pour le dire, « l’accent est mis sur les atmosphères maussades ». Zendaya avait cependant un peu de brillance grâce aux paillettes de la robe.

Ricky Vigil M / Justin E Palmer/GC Images/Getty Images

La robe était conçu par Andreas Konthaler pour Vivenne Westwood dans le cadre de la collection prêt-à-porter Printemps 2023. Il a fait ses débuts à la Fashion Week de Paris en septembre 2022.

La robe du défilé en 2022 WWD/Penske Media/Getty Images

Alors que Zendaya contournait le tapis rouge du Duke of York Theatre de Londres pour le spectacle de Holland, le média WhatsOnStage je l’ai attrapée Roméo et Juliette tenue en mouvement.

Un peu de sorcière

Zendaya a associé sa robe à des bottes Christin Louboutin noires et à une manucure noire. Même si Shakespeare a inspiré sa tenue, la combinaison donnait également celle de Bellatrix Lestrange des films Harry Potter. D’une certaine manière, cela ressemblait à une sœur spirituelle atténuée par rapport à son look du Met Gala 2024. Chacune était glamour et gothique, en particulier sa robe Vivienne Westwood, maussade et intrigante, ressemblant à une reine, lors de l’événement de mode étoilé.

Marleen Moise/Getty Images Divertissement/Getty Images James Devaney/GC Images/Getty Images

Faire une sortie rapide

Après le jeu de Holland, Zendaya ne s’est pas attardé dehors. Date limite images ils sont partis en se tenant la main, mais elle est allée directement à la voiture pendant qu’il prenait une minute pour saluer les fans rassemblés autour du théâtre. Malheureusement, cela n’a pas donné à sa tenue le temps qu’elle méritait sous les projecteurs, mais Holland a reçu ses acclamations bien méritées.