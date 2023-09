La robe rouge transparente d’Irina Shayk : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Boyer David/ABACA/Shutterstock

S’il y a une chose qui est sûre Irina Shayk, c’est qu’elle porte toujours une sorte de tenue sexy et c’est exactement ce qu’elle a fait dans sa dernière publication Instagram. La femme de 37 ans portait une robe bordeaux transparente avec un décolleté très décolleté qui révélait un décolleté ample.

Irina avait l’air extrêmement sensuelle sur la photo qui la représentait dans une robe rouge foncé transparente et légère à épaules dénudées avec de fines bretelles spaghetti. La robe avait un décolleté en V décolleté et à volants qui révélait son petit soutien-gorge triangle noir en dessous ainsi qu’un décolleté majeur. Sous la robe, les sous-vêtements noirs taille haute d’Irina étaient également visibles et il y avait une fente plongeante sur le devant de la jupe qui mettait en valeur ses longues jambes toniques. Le mannequin a accessoirisé son look avec une paire de bottes en cuir noir jusqu’aux genoux, un sac à main noir et une lèvre marron brillante.

La tenue sexy d’Irina fait suite à ses vacances avec son ex, Bradley Cooper. Irina a partagé des photos de l’ancien couple sur son histoire Instagram où elle posait complètement seins nus en escaladant des rochers lors d’une randonnée. Sur la photo, Irian ne portait que de minuscules bas de bikini tandis qu’un sweat-shirt noir était noué autour de sa taille. Elle a couvert sa poitrine nue avec son bras et a mis en valeur ses abdominaux toniques. Un autre cliché qu’elle a partagé était une photo en noir et blanc de Bradley allongé torse nu sur un kayak. Ses abdos toniques étaient la star de la photo alors qu’il posait au milieu de l’océan avec sa main couvrant ses yeux du soleil.

Bradley Cooper et Irina Shayk en vacances ensemble au milieu de la romance de Shayk avec Tom Brady. pic.twitter.com/gEUU1ReOVa – Pop bourdonnante (@BuzzingPop) 28 août 2023

On dirait qu’Irina a été en vacances tout l’été et que ses tenues ne cessent de s’améliorer. Un autre de nos looks préférés était sa tenue de tennis jaune comprenant un petit débardeur à col en V avec une culotte taille haute assortie et un paréo jaune transparent sur le dessus.