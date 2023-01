La robe rouge de Pamela Anderson à la première de Netflix : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Paméla Anderson fait toujours une déclaration dans ses tenues, quelle que soit l’occasion et c’est exactement ce qu’elle a fait lors de la première à Los Angeles de son nouveau documentaire Netflix, Paméla : une histoire d’amourle 30 janvier. La femme de 55 ans était fabuleuse dans une robe rouge moulante sans manches recouverte de paillettes et de perles et dotée d’un décolleté plongeant.

La robe ajustée Naeem Khan de Pamela a montré sa silhouette magnifique et avait une fente plongeante dans le dos de la jupe qui a révélé ses longues jambes toniques. Elle a complété son look avec une paire de talons en satin rouge à lanières, de longues boucles d’oreilles en diamant pendantes et un glamour magnifique. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon désordonné avec une frange latérale encadrant les deux côtés de son visage tandis qu’un œil charbonneux noir foncé et une lèvre bronze brillante liaient son regard ensemble.

Non seulement Pamela était magnifique, mais elle était accompagnée de ses deux fils – Brandon Thomas et Dylan Jagger – qu’elle partage avec son ex, Tom Lee. Brandon avait l’air pimpant dans un costume bleu marine ajusté avec une chemise boutonnée blanche impeccable et une cravate en satin bleu assortie tandis que Dylan portait un costume noir à paillettes avec une chemise boutonnée blanche, une ceinture en cuir noir et des lunettes de soleil.

Pamela a porté une multitude de tenues fabuleuses ces derniers temps et à part ça Alerte à Malibu-inspirée de la robe, elle a récemment assisté au défilé de mode Jacquemus à Paris lorsqu’elle a porté une robe dos nu blanche avec une jupe à plumes et un chapeau à plumes surdimensionné assorti.

L’énorme chapeau de paille de Pamela était entièrement recouvert de franges et de plumes blanches, tandis que sa robe tour de cou sans manches et dos nu comportait un corsage serré et une taille cintrée. Autour de la taille de Pam, il y avait plus de plumes tandis que le reste de la jupe s’enroulait autour de la taille et était fendu sur le côté révélant ses jambes toniques. Elle a complété son look avec une paire de talons en cuir blancs à enfiler et un seul gant jusqu’au coude avec une bordure en plumes.

