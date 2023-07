La robe rose découpée et le ventre arrondi de Kourtney Kardashian à Hawaï : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ORL/SplashNews

Kourtney KardashianLe style maternité de a été au rendez-vous ! Un jour après avoir grésillé dans un bikini à imprimé léopard pendant ses vacances à Hawaï, la femme de 44 ans s’est rendue sur Instagram pour montrer sa bosse de bébé nue dans une robe de plage découpée rose vif le 12 juillet. « Aloha », elle a sous-titré le message, accompagné d’un emoji de fleur. Le look inspiré de Barbie comportait un faux col roulé, une découpe autour de sa bosse de bébé et une fente haute. La robe d’été rose de Kourt comportait également plusieurs perles géantes qui maintenaient la partie inférieure ensemble.

La future mère de quatre enfants a ajouté un chapeau de plage en paille géant pour lier l’ensemble. Les Kardashian La star a ajouté une photo en gros plan de son ventre de grossesse dans la deuxième diapositive, alors qu’elle donnait à ses 223 millions de followers un profil latéral de son look de maternité. Dans la dernière diapositive, Kourtney a partagé une photo simple mais mignonne de son chapeau de plage avec une fleur dessus. Elle a même tagué le complexe 1 Hotel Hanalei Bay pour faire savoir à ses abonnés où elle a apprécié son escapade estivale.

Peu de temps après que la future fondatrice de Lemme ait partagé les photos, beaucoup de ses abonnés ont afflué vers les commentaires pour s’extasier sur la robe et la grossesse de Kourtney. « la bosse de bébé la plus mignonne », a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a plaisanté, « GLOWING MAMA ». Plusieurs autres ont comparé Kourt au Barbie poupée, que de nombreux A-listers ont canalisée avant la première du film la semaine prochaine. « Kortney [sic] en tant que Barbie enceinte, c’est tout », a écrit un autre fan, tandis qu’un second a accepté et ajouté:« Cette Barbie est mignonne.

Juste un jour avant, Kourtney a montré sa bosse de bébé en pleine croissance alors qu’elle était à la plage avec sa fille, Pénélope Disick11. Pendant la journée de leurs filles, la fière maman a secoué un bikini de Emily Ratajkowskide la ligne de maillots de bain Inamorata. Kourt a associé le haut Neptune au short Oceanside de la marque tout en se baignant dans l’océan (voir photos ici). Pendant ce temps, sa mini-moi a secoué un débardeur noir et un bas de bikini assorti pour la journée avec sa mère.

Depuis que la sœur aînée de Kar-Jenner a annoncé sa grossesse le mois dernier, elle porte une pléthore de bikinis et montre son style de maternité. La fashionista, mariée à Blink-182’s Travis Barkera même porté un bikini rose vif le 4 juillet aux côtés de son copain, Addison Rae, 22. Et le 23 juin, Kourtney a secoué un minuscule bikini vert pour sonner en été via Instagram. Elle partage notamment ses trois enfants dont Règne8 et le maçon13 ans, avec son ex, Scott Disick40.

