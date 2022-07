La robe rose de Jennifer Lopez avec Ben Affleck au restaurant Paris Dior – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : KCS Presse / MEGA

Jennifer Lopez a fait tourner les têtes dans une robe rose vif en allant déjeuner avec son mari Ben Affleck. Le planificateur de mariage La star, qui a 53 ans aujourd’hui (24 juillet), est restée aérée dans la robe dos nu décolletée, qui se termine par une jupe mi-longue. Ben, 49 ans, a tenu la main de sa nouvelle épouse alors qu’ils s’approchaient du magasin phare de Christian Dior au 30 avenue Montaigne à Paris, en France. Le couple semblait se diriger vers l’espace de vente au détail à plusieurs étages pour dîner au restaurant exclusif Monsieur Dior

J.Lo a ajouté une paire de sandales à plateforme nude (qui ont été une constante pendant le voyage) et un sac Valentino rose assorti au look. Elle a gardé ses cheveux méchés en un chignon haut de style queue de cheval, montrant ses boucles d’oreilles en argent. Ben a opté pour un look plus décontracté, choisissant une chemise boutonnée bleue avec un pantalon bleu marine. L’actrice oscarisée a porté une paire de chaussures en daim de couleur beige pour lier l’ensemble, ainsi qu’une montre en argent.

Le couple a été aperçu dans tout Paris ces derniers jours avec leurs enfants respectueux, y compris ses jumeaux Emme et Max14 ans et ses filles Violet16 et Séraphine13 (notamment, juste le plus jeune de Ben Samuel, 10 ans, ne semble pas parti à l’aventure européenne). La veille, Bennifer a profité d’une croisière panoramique sur la Seine pour admirer tous les sites touristiques de Paris, tels que la Tour Eiffel et la cathédrale Notre-Dame. Un Ben en décalage horaire s’est totalement endormi à un moment donné, apparemment aiguilletant ces z supplémentaires! Après le reste, Ben et J.Lo ont émergé de l’hôtel De Crillon alors qu’ils se regardaient avec amour avant d’aller dîner.

Les somptueuses vacances en famille sont survenues quelques jours seulement après que le couple s’est marié de manière inattendue à A Little White Chapel à Las Vegas, Nevada, le samedi 16 juillet ! Jennifer l’a prise OnTheJLo newsletter pour partager une lettre et des photos intimes de l’affaire, révélant qu’elle portait deux robes: une d’un “vieux film” (qui semble être Alexander McQueen) et une seconde par Zuhair Murad. Selon un dépôt de licence de mariage, Jennifer est maintenant “Jennifer Affleck”.