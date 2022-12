La robe révélatrice d’une femme pour les funérailles n’a pas de preneurs, Internet la qualifie d'”inappropriée”

Différentes occasions appellent différentes robes. On ne peut pas porter la même tenue à un enterrement et à un mariage. Il est important que les gens sachent à quel rassemblement ils vont participer et décident ensuite ce qu’ils veulent porter. Cependant, une femme a partagé une robe révélatrice qu’elle a qualifiée de “robe funéraire”, mais elle n’a pas été bien accueillie par Internet.

EdgyLittlePieces, qui est mannequin pour une marque de vêtements, a publié plusieurs vidéos sur TikTok qui la montrent en train d’essayer les “robes funéraires les plus vendues” de la marque. La robe qu’elle a postée était une mini-robe dos nu ajustée avec une grande découpe au milieu qui montrait son décolleté et tout son torse. De fines lanières s’entrecroisent de son cou jusqu’à son ventre.

Le modèle a posté une vidéo qui a reçu plus de 6,12 lakh vues et plus de 53,4k likes. La vidéo montrait la femme donnant un tutoriel sur la façon de porter la robe funéraire, expliquant que l’on pouvait serrer les bretelles pour avoir l’air “super modeste pour les funérailles”, puis les desserrer plus tard pour l’after-party.

Le look n’était pas assez “modeste” pour que les utilisateurs l’approuvent.

Une personne a commenté – “pour un enterrement un peu inapproprié”, auquel elle a répondu avec une vidéo disant qu’elle n’était pas d’accord.

Elle a dit: «Nous avons eu tellement de filles qui portent ça à des funérailles et elles nous ont envoyé un message et ont dit qu’elles avaient reçu tellement de compliments. C’est super couvert, ça ne montre aucun décolleté, et c’est aussi super modeste.

Alors que les gens pensaient qu’elle plaisantait sur le fait que les robes étaient modestes, ils ne trouvaient pas cela drôle et commentaient que leur famille les renierait, ou que les morts pourraient revenir vivants s’ils portaient une telle robe à l’enterrement. Une personne plaisante même: “Le seul enterrement auquel je peux imaginer que je les porte, ce serait moi, papas sucrés.”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici