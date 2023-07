La robe noire et argentée plongeante de Beyonce pour le gala de la Fondation Jay Z – Hollywood Life

Voir la galerie







Beyoncé41 ans, était une vision dans une robe plongeante argentée et noire pour mari Jay Z‘s 20e célébration annuelle pour sa Fondation Shawn Carter. L’interprète de « Me, Myself & I » portait une tenue personnalisée Valdrin Sahiti robe pour l’événement de New York le samedi 15 juillet – et ressemblait à une royauté absolue. La robe, qui a canalisé le glamour des années 1980, était ornée d’un haut argenté en forme de coquillage, avant de se fondre dans une élégante robe noire avec une fente haute sexy. Basculant une mentalité plus c’est plus, elle a terminé le look avec une paire de gants noirs élégants et des sandales noires à plateforme de Christian Louboutin, assorties à une pédicure rouge.

Ses cheveux et son maquillage étaient également au rendez-vous. la native de Houston a gardé ses cheveux blonds emblématiques dans un chignon haut de gamme avec des morceaux encadrant son visage. Elle a secoué cette lueur dorée signature de Beyoncé avec des cils sur fleek (comme prévu), berçant également une paire de lunettes de soleil éblouie pour une photo. Une grande paire de boucles d’oreilles en diamant pouvait être repérée sur ses oreilles, nouant sa robe et glamour ensemble.

« Digne de la royauté, l’ensemble noir et or dégage une élégance royale, attirant l’attention à chaque pas. Inspirée par l’essence glamour de la reine Beyoncé elle-même, cette création captivante rend hommage à son sens exquis du style et à sa présence inégalée », a déclaré le designer Valdrin Sahiti dans un communiqué sur l’ensemble magnifique.

La reine Bey a publié des photos du look avec son style signature sans légende via Instagram le samedi 16 juillet, y compris des photos d’elle et de Jay lors de l’événement. Le Beyhive a eu droit à un deuxième post avec un montage vidéo dédié au look, montrant divers clichés de l’icône gagnante du GRAMMY sortant d’une voiture, lors de l’événement lui-même et, comme Madone dirait, « prendre une pose. » L’événement semblait être un événement distinct pour la fondation en dehors de l’exposition du vendredi, à laquelle elle a également assisté.

Blue Ivy Carter, 11 ans, a également été aperçu dans un article de carrousel du look. L’aînée de Beyoncé et Jay Z avait l’air tellement adulte dans une robe verte à épaules dénudées pour le gala de charité, ajoutant sa propre touche avec une paire de baskets Converse à plateforme et à talons bas ! Bleu accessoirisé avec une pochette et une paire de boucles d’oreilles vertes pour son look adorable et glam.

