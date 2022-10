La robe noire découpée d’Olivia Wilde à Women In Film Honors: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : CAROLINE BREHMAN/EPA-EFE/Shutterstock

Olivia Wilde ne laisse manifestement rien au drame entourant sa nounou et son ex-mari, Jason Sudeikisallez la voir et elle l’a prouvé lors du gala Women in Film Honors à Beverly Hills le 27 octobre. , révélant ses abdominaux toniques et sa petite taille.

Plus à propos Olivia Wilde

La robe noire YSL printemps 2023 à col haut et manches longues d’Olivia épouse parfaitement sa silhouette tout en révélant une tonne de peau sur le corsage. Elle a stylisé la robe élégante avec de gros bracelets noirs YSL printemps 2023, un bracelet YSL texturé fin, des boucles d’oreilles YSL printemps 2023 et des talons YSL printemps 2023.

Quant à son glamour, Olivia avait les cheveux bruns détachés et séparés au milieu tandis que la capuche de la robe couvrait l’arrière de ses cheveux. Un smokey eye rouge clair sensuel avec des cils volumineux et une épaisse doublure noire en œil de chat plus une lèvre de pêche brillante, a lié son look ensemble.

Olivia a fait parler d’elle récemment, depuis que l’ancienne nounou d’Olivia et Jason a révélé des détails sur la vie privée du couple au Courrier quotidien. Selon la nounou, elle a allégué qu’Olivia avait fait Styles Harry, (son petit ami actuel), une salade, qui a bouleversé Jason. Apparemment, la nounou a dit que Jason était tellement bouleversé par cela qu’il s’est jeté sous la voiture d’Olivia.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Cependant, une fois que ces affirmations ont été révélées, Olivia et Jason ont publié une déclaration commune : « En tant que parents, il est incroyablement bouleversant d’apprendre qu’une ancienne nounou de nos deux jeunes enfants choisirait de porter publiquement des accusations aussi fausses et calomnieuses à notre sujet. Sa campagne qui dure maintenant depuis 18 mois pour nous harceler, ainsi que nos proches, nos amis proches et nos collègues, a atteint son malheureux sommet. Nous continuerons à nous concentrer sur l’éducation et la protection de nos enfants avec l’espoir sincère qu’elle choisira désormais de laisser notre famille tranquille.