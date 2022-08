La robe noire Boobylicious de Beyonce

Beyonce a “arrêté le monde” un instant lorsqu’elle a publié des photos Instagram dans une petite robe noire sexy.

La belle maman de trois enfants a fait ses débuts les photos à ses 273 millions de followers vendredi dernier.

Dans l’instantané, elle portait une mini-robe Nensi Dojaka la mettant en valeur sous les seins. Elle a accessoirisé le look avec une paire de lunettes de soleil noires chics, des collants transparents assortis au tissu transparent de sa robe et des talons à lanières. Sa pédicure rouge brillante qui était visible à travers ses jambes transparentes correspondait parfaitement à la main manucurée qui tenait une étroite pochette noire et blanche.

La bobine du chanteur «Renaissance» a mis en évidence plusieurs images clignotant rapidement avec des effets édités alors que la musique jouait en arrière-plan. Les paroles de la chanson répétaient le mot “Cun ***” qui était également inscrit sur sa pochette avec une ligne rouge marquée à travers.

La ruche a bâillonné le regard dans ses commentaires bien sûr.

L’utilisateur d’Instagram, @icaro, a commenté: “ÇA DEVRAIT COÛTER UN MILLIARD POUR ÊTRE AUSSI BEAU”

Alors que la populaire MUA, @makeupnyshalya, a exprimé à quel point elle adorait le look en commentant, “🔥🔥🔥 VIVRE”

@angellenise a tweeté : «Je vais juste faire une soirée de surveillance pour toutes vos bobines jusqu’à ce que nous ayons nos vidéos”

Beyonce nous a dit ce qu’une “robe Freakum” peut faire – je pense que cela sert de rappel de ce qu’une petite noire sexy peut aussi bien faire.