La robe marron découpée de La La Anthony pour PrettyLittleThing : Photos – Hollywood Life

La La Anthony était la star du spectacle lors de la soirée de lancement de sa nouvelle collection avec PrettyLittleThing à New York le 2 août. Pour l’événement, la femme de 41 ans a montré sa silhouette incroyable dans une robe midi marron avec un décolleté plongeant et des découpes massives .

La robe sans manches de La La comportait une entaille sur le corsage qui révélait un large décolleté sans soutien-gorge, tandis que les côtés de la robe étaient également découpés, montrant sa petite taille et ses abdominaux toniques. Comme si la robe ne pouvait pas être plus sexy, elle avait une fente plongeante sur le devant de la jupe qui mettait en valeur ses longues jambes toniques. La La a accessoirisé son look avec une paire de sandales dorées à lanières, de grandes boucles d’oreilles en or et une pochette en or métallique.

La nouvelle collection de La La avec la marque de fast fashion reflète parfaitement son style sexy et ses looks de la collaboration ne cessent de devenir plus sexy. Elle a posté un diaporama de photos de la nouvelle ligne avec la légende, « Mon montage @prettylittlething va CRRAZZYY….merci pour le soutien, j’ai hâte de vous voir dans vos tenues…sexy pour l’été. » L’un de nos looks préférés était sa combinaison blanche transparente moulante qui avait également un décolleté décolleté et une énorme découpe à la taille.

En plus de ces looks, une autre de nos préférées était sa robe blanche qui avait un décolleté bénitier et un corsage découpé tandis que la jupe de la robe était transparente, longue et fluide avec une énorme fente sur le côté qui commençait tout le chemin à sa hanche . Peut-être que l’un de nos looks préférés était son ensemble deux pièces à motifs lumineux comprenant un haut court à manches longues avec un anneau en or massif au centre de sa poitrine. Elle a associé le haut à la jupe taille haute assortie qui était complètement découpée sur le côté et maintenue par un autre anneau en or.

