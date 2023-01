La robe lion de Kylie Jenner à la fashion week parisienne défendue par Schiaparelli après les critiques de Carrie Johnson | Actualités Ents & Arts

Une maison de couture affirme qu’aucun animal n’a été blessé lors de la confection d’une robe à tête de lion ultra-réaliste vue sur l’épaule de Kylie Jenner et sur le podium de la fashion week de Paris.

Jenner est arrivée au défilé couture de Schiaparelli à Paris vêtue d’une robe de la collection du créateur ornée d’une fausse tête de lion.

La robe, conçue par Schiaparelli, a suscité des accusations de promotion de la cruauté envers les animaux et de glorification de la chasse aux trophées – mais certains militants des droits des animaux se sont prononcés en faveur de la collection.

Une version presque identique de la robe a ensuite été modelée sur le podium par Irina Shayk.

Des robes mettant en vedette un léopard des neiges en fausse taxidermie et un loup modélisé par Naomi Campbell ont également été vues dans le spectacle.

Schiaparelli a posté une vidéo de Jenner sur Instagram, détaillant les matériaux utilisés pour fabriquer le lion : “Mousse sculptée à la main, laine et fausse fourrure en soie… peinte à la main pour avoir l’air aussi réaliste que possible.”

La marque a ajouté en majuscules : “AUCUN ANIMAL N’A ÉTÉ BLESSÉ EN CRÉANT CE LOOK.”

Mais Carrie Johnson, militante des droits des animaux et épouse de l’ancien Premier ministre Boris Johnson, a qualifié les dessins de “sombres”, écrivant sur Instagram : “Vrai ou faux, cela ne fait que promouvoir la chasse au trophée. Beurk.”

Un mannequin porte une création léopard des neiges dans le cadre de la collection Schiaparelli Haute Couture Printemps-Été 2023. Photo : AP



‘Quand on veut, on peut’

Cependant, l’association caritative de défense des droits des animaux PETA – qui a nommé Mme Johnson comme sa “personne de l’année” en 2020 – s’est prononcée pour défendre les faux looks.

Dans un communiqué, la fondatrice de PETA, Ingrid Newkirk, a déclaré à Sky News : “Le look de Kylie célèbre la beauté des lions et peut être une déclaration contre la chasse au trophée, dans laquelle les familles de lions sont déchirées pour satisfaire l’égoïsme humain.

“Ces têtes d’animaux tridimensionnelles fabuleusement innovantes montrent que là où il y a une volonté, il y a un moyen.”

Image:

Kylie Jenner pose pour une photo dans la fausse robe de lion. Photo : AP



Malgré la position de PETA, de nombreuses personnes ont exprimé leur dégoût pour les créations de Schiaparelli sur la page Instagram de la marque.

Un commentateur a écrit : “Peu importe comment vous le justifiez auprès de vos mannequins et célébrités – la fausse couture animale est un énorme problème avec des implications que vous ne comprenez pas… Même si AUCUN ANIMAL N’A ÉTÉ MALTÉ, le concept promeut le port d’animaux pour la mode et un mentalité dégoûtante et déconnectée dont l’élite continue de souffrir.”

Un autre commentaire, qui a reçu des milliers de likes, a déclaré: “Nous devons arrêter de montrer les animaux comme un luxe

‘des produits’. Ils peuvent être fabriqués à partir de mousse, mais ce sont des espèces en voie de disparition qui ont toujours été tuées pour que leurs peaux soient transformées en vêtements. »

Cependant, certains ont pris la défense de la marque, certains affirmant que les designs étaient de l’art et délibérément provocateurs.

Une personne a écrit : “L’intérêt de la haute couture est d’être une performance artistique, un concept, montré sur une personne. C’est de l’art, et le concept ici est l’enfer de Dante.”

La semaine de la mode haute couture de Paris se déroule jusqu’au jeudi 26 janvier. L’émission controversée de Schiaparelli a donné le coup d’envoi de l’événement mardi.