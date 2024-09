La robe inspirée de l’art d’Ayo Edebiri était un risque des Emmy Awards 2024 qui a porté ses fruits

Les mondes de l’art, du design et de la mode sont toujours en interaction, mais on le voit rarement se refléter dans les robes des Emmy Awards, où la ligne de base de la mode semble être le glamour hollywoodien standard. Ayo Edebiri, nommée dans la course à la meilleure actrice lors de la 76e édition des Primetime Emmy Awards, a décidé de s’écarter des règles et cela a plus que payé.

Edebiri a délaissé le monochrome traditionnel au profit d’un look bustier personnalisé signé Bottega Veneta. La robe moulait la silhouette de l’actrice et comportait une fente spectaculaire qui mettait en valeur ses talons noirs Gianvito Rossi. Mais le véritable déclencheur de conversation s’est avéré être les détails appliqués de la pièce. La robe d’Edeibiri était doublée de centaines de paillettes rondes qui illuminaient le tapis rouge pendant qu’elle se déplaçait. Cet accessoire semblait être un clin d’œil au regretté architecte et artiste italien Gaetano Pesce, apprécié pour ses créations audacieusement colorées et translucides. Le directeur artistique de Bottega Veneta, Matthieu Blazy, a même fait appel à Pesce pour créer des chaises en résine sur mesure pour le défilé printemps 2023 de la marque. Pesce est décédé en avril 2024.

Edebiri a laissé sa robe faire le gros du travail. Elle a accessoirisé sa tenue avec une coiffure simple et ondulée, un maquillage naturel et des boucles d’oreilles créoles en or.

Frazer Harrison/Getty Images Entertainment/Getty Images

Edebiri espère remporter son deuxième Emmy ce soir. Elle est nominée pour la meilleure actrice principale dans une série comique aux côtés de Selena Gomez (Il n’y a que des meurtres dans l’immeuble), Quinta Brunson (École élémentaire Abbott), Maya Rudolph (Butin), Jean Smart ((Piratage) et Kristen Wiig ((Palme Royale).

L’année dernière, Edebiri a marqué l’histoire des Emmys aux côtés de Quinta Brunson. La victoire d’Edebiri pour L’ours et Brunson pour École élémentaire Abott C’était la première fois que deux femmes noires remportaient le prix de la meilleure actrice principale et celui de la meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie la même année. Edebiri a connu un succès majeur après les Emmy Awards 2023, remportant des prix aux Golden Globes, aux Critics’ Choice et aux SAG Awards.