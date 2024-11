La robe Harper’s Bazaar Women of the Year Awards d’Elizabeth Hurley est super glamour

Elizabeth Hurley a assisté à la remise des prix Harper’s Bazaar Women of the Year 2024 au Cines Callao de Madrid, en Espagne. L’acteur anglais a ébloui son chemin sur le tapis rouge dans une robe glamour et moulante à sequins signée Schiaparelli. Hurley était tout sourire lors de l’événement puisqu’elle était également rejointe par son fils de 22 ans, Damian Hurley.

Elizabeth Hurley éblouit dans une robe glamour et moulante à sequins

IMAGES | ALDARA ZARRAOA/WIREIMAGE VIA GETTY IMAGES

Elizabeth Hurley est arrivée aux Harper’s Bazaar Women of the Year Awards 2024 dans une robe à paillettes scintillantes prêt-à-porter Schiaparelli en trompe-l’œil. La pièce à manches longues présente une coupe près du corps rehaussée d’un col montant. La robe glamour est entièrement brodée de sequins et de strass. Pendant ce temps, les motifs dimensionnels noirs et nude de la robe longue dégagent un effet d’illusion visuelle.

Hurley a opté pour des accessoires minimaux et a associé l’ensemble brillant à des boucles d’oreilles assorties. L’acteur de 59 ans a complété son look éblouissant avec un sac à main noir artistique parsemé d’ornements dorés pour le visage – les yeux, le nez et les lèvres. Hurley l’a épuisée en vagues douces et a opté pour une manucure nue. Pendant ce temps, son fils, Damian, avait l’air pimpant dans un costume rouge sur mesure. Le joueur de 22 ans a opté pour un look audacieux pour son apparition à la cérémonie de remise des prix alors qu’il était torse nu sous cette tenue saisissante.

Après avoir assisté aux Harper’s Bazaar Women of the Year Awards, Elizabeth Hurley a profité de son Instagram pour partager une bobine mettant en vedette des moments du tapis rouge. La star a également remercié la cérémonie de remise de prix de l’avoir honorée lors de l’événement pour son travail dans le cadre de la campagne contre le cancer du sein des sociétés Estée Lauder.

Pendant ce temps, les fans se sont évanouis devant le dernier look de Hurley sur le tapis rouge et l’ont félicitée après avoir partagé la nouvelle publication Instagram. Un utilisateur a fait l’éloge de la pièce Schiaparelli et a écrit : « Cette robe est spectaculaire. » Un autre commentateur s’est exclamé : « Vous aviez l’air sensationnelle, Elizabeth. » La bobine Instagram a recueilli près de 200 000 vues à ce jour.

