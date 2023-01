La robe en soie de Paris Jackson à la première de Pamela Anderson sur Netflix : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Paris Jackson a volé la vedette à la première de Los Angeles Pamela Anderson Documentaire Netflix, Paméla : une histoire d’amourle 30 janvier. La jeune femme de 24 ans était magnifique dans une robe moulante en bronze, marquant sa première apparition sur le tapis rouge depuis la mort de son père, Michael Jacksonex-femme, Lisa Marie Presley, le 12 janvier. Michael et Lisa se sont mariés pendant 18 mois au total. Ils se sont mariés en mai 1994 et se sont séparés en décembre 1995.

Lors de l’événement, Paris portait un bracelet spaghetti, monté en bronze SER.O.YA. robe nuisette en soie cognac. La robe comportait un décolleté plongeant et une énorme fente sur le côté de sa jupe qui révélait ses longues jambes toniques. Paris a accessoirisé son look avec un sac de selle Dior doré et une paire de talons hauts à plateforme métallique.

Quant à son glam, elle avait ses cheveux blonds attachés en un chignon désordonné avec deux morceaux bouclés laissés devant pour encadrer son visage. Un smokey eye sensuel avec une doublure en œil de chat et une lèvre mate brun foncé ont lié son look.

Paris a été dehors ces derniers temps et à part ce look élégant de tapis rouge, elle est sortie dîner avec un ami à Los Angeles le week-end où elle portait une autre tenue chic. Paris portait un t-shirt ajusté à motifs qui montrait son soutien-gorge noir en dessous et l’a stylisé avec une paire de pantalons larges marron ajustés à taille haute qui avaient une grande fermeture à glissière argentée sur tout le devant.

Elle a accessoirisé avec du cuir verni marron Dr. Martens, un sac à main en cuir noir et un pull à rayures marron. Paris avait ses cheveux blonds en vagues lâches et volumineuses tandis qu’un œil de chat et une lèvre rouge vif liaient son look.

Un autre de nos looks récents préférés de Paris était son soutien-gorge transparent en dentelle rouge vif avec des bretelles sur le devant, révélant sa poitrine nue. Ses abdominaux toniques et sa petite taille étaient exposés alors qu’elle coiffait le haut avec une mini-jupe en cuir verni rouge à taille mi-haute. Drapé sur ses épaules était un long trench-coat orange avec une veste plus petite nouée autour de sa taille. Elle a complété son look avec de grosses bottes de combat en cuir rouge, un sac à dos en cuir marron et une tonne de bijoux en or.

