La robe en dentelle sobre de Lindsay Lohan avait des manches cloches

Vous savez que la nature est vraiment curative lorsque vous voyez Lindsay Lohan à la Fashion Week de New York. L’actrice fait des apparitions sur les podiums depuis des années maintenant et puisque nous attendons tous avec impatience la sortie de Vendredi plus effrayant et tout ce qui touche à la renaissance de Lohan, sa robe en dentelle qui lui arrive aux chevilles était exactement ce dont les fans avaient besoin. Lohan a assisté au dîner annuel Caring for Women de la Fondation Kering hier soir à Big Apple, vêtue d’une robe noire sobre avec un décolleté parfait, une silhouette moulante et de longues manches cloche.

Lohan portait ses cheveux blond vénitien emblématiques, séparés au milieu, dont la longueur arrivait presque à sa taille. Elle a ajouté une courte manucure française, un rouge à lèvres rosé, un œil charbonneux pêche doux et de longs cils pour finir le look. Elle portait également des escarpins à bout pointu, qui dépassaient de l’ourlet long et a fait l’impasse sur un collier, choisissant plutôt des boucles d’oreilles pendantes en diamant.

Doug Peter/PA Images via Getty Images



En parlant de son look, Lohan a qualifié son look de « vieux Hollywood » — et il est difficile de contester cette description très précise.

« Ma superbe robe était à épaules dénudées, en dentelle noire transparente avec des cristaux cousus à la main », a-t-elle déclaré. Vogue« C’est du très vieux Hollywood. »

Elle a ajouté que lorsqu’elle se prépare pour le tapis rouge, elle s’assure d’être le centre d’attention à tout moment, pas la tenue. Espérons qu’elle a prévu des looks incroyables pour elle Vendredi plus effrayant tournées de presse.

« J’aime les vêtements simples et chics, mais le confort est essentiel », a-t-elle poursuivi. « Mes moments sur le tapis rouge doivent être authentiques pour moi. Je suis heureuse de sortir de ma zone de confort, tant que je sais que je porte la tenue et qu’elle ne me porte pas. »

(Doug Peter/PA Images via Getty Images)



En parlant du film, Lohan a promis aux fans qu’ils auraient beaucoup de choses à aimer avec la suite, qui inclut sa co-star Jamie Lee Curtis.

Vendredi plus effrayant « Le film sera rempli de rires et de sentiments », a déclaré Lohan. « C’est excitant de retrouver tous les acteurs. Ce film sera génial pour tous les âges. J’ai hâte de le voir ».