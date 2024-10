La robe en dentelle qui dévoile les seins de Blake Lively était codée par un brat

Blake Lively donne à la vinaigrette le traitement Brat. Au milieu de la résurgence automnale de la teinte vert lime incontournable de l’été, grâce au Sweat Tour de Charli XCX et Troye Sivan, le Ça se termine avec nous L’actrice a apporté une touche légèrement sage à la tendance. Alors qu’elle sortait pour plusieurs événements à New York vendredi, Lively a porté une robe en dentelle chartreuse brillante avec des découpes audacieuses sur les seins, associée à des chaussures de sorcière.

Le Une fille bavarde alun, qui a commencé la journée avec une apparition au NY Food and Wine Festival, a égayé la journée d’automne avec un look alimenté en dopamine. Le 19 octobre, elle portait une robe mi-longue en dentelle verte avec quelques centimètres de tissu transparent à l’ourlet. Lively a porté la robe de cocktail pour une sortie street style, en la recouvrant d’un cardigan vert olive à col en V qui descendait jusqu’à ses cuisses. Avec les manches retroussées et quelques boutons défaits, l’incontournable de l’automne a transformé sa robe en un look de jour.

Getty Images



Comme toujours, Lively est devenue maximaliste avec ses accessoires et ses chaussures, en ajoutant une paire de bottes à talons aiguilles en daim d’inspiration victorienne vert forêt de Christian Louboutin. Chacune des bottes était boutonnée avec une rangée d’innombrables petites perles, ajoutant une finition luxueuse au look. Lively a empilé ses poignets et ses doigts avec de grands bracelets en or et des bagues de cocktail en pierres précieuses, et a montré une paire de boucles d’oreilles en écaille de tortue et en or d’inspiration art déco. Un sac latéral Chanel matelassé métallique noir et or a ajouté un éclat supplémentaire à sa tenue.

Getty Images



L’entrepreneur, qui portait ses cheveux en boucles dorées séparées sur les côtés, a changé son look pour la nuit alors qu’elle se dirigeait plus tard pour accueillir l’événement Betty BOOze Harvest Happy Hour. Elle ôta son cardigan de jour, exposant les découpes de sa robe sur les côtés qui descendaient jusqu’à sa taille. Portant son sac latéral comme pochette, Lively avait l’air prête pour une soirée en ville, rafraîchissant son maquillage bronzé de plus tôt avec un coup de rouge à lèvres pêche, un fard à paupières chatoyant et des joues sculptées.