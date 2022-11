La robe en cuir de Kim Kardashian au LACMA Art & Film Gala : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

Kim Kardashian était une vision dans une robe en cuir ajustée de Balenciaga avec leur détail de gant signature. La star de télé-réalité, 41 ans, a été stupéfaite alors qu’elle posait sur le tapis bleu lors du 11e gala annuel LACMA Art + Film, présenté par Gucci, le 5 novembre à Los Angeles. La robe se terminait par un train dramatique ajoutant à l’ambiance de soirée de l’ensemble, et elle a gardé le reste du look simple avec juste une chaussure pointue. Elle a opté pour une vague de plage à travers ses cheveux teints en blond, gardant son maquillage audacieux dans des tons neutres avec de longs cils et une lèvre définie.

L’apparition marque le premier retour de Kim sur la côte ouest après un court voyage à New York pour une raison non identifiée. Plus tôt cette semaine, cependant, elle a partagé les faits saillants de sa mère Kris Jenner67e anniversaire via les réseaux sociaux. Le thème de la soirée était “You’ve Been Kriss’d” – ce qui signifie que tous les participants sont venus vêtus de leurs meilleurs looks de Kris passés ! Kim a opté pour la robe à paillettes vert émeraude de sa mère avec un col blanc et un nœud papillon de la carte de Noël 2011 épique de la famille. «Est-ce que celui-ci vous semble familier? De notre carte de Noël il y a 10 ans ? a déclaré la fondatrice de SKKN By Kim sur une vidéo filmée en selfie alors qu’elle montrait également sa courte perruque noire pour imiter le style de sa “momager”.

Kim porte Balenciaga presque sans arrêt depuis l’été 2021, travaillant avec le designer Demna sur une série de looks à la fois élégants et sexy, mais aussi inspirés de l’athleisure. La star de Hulu est également apparue dans deux campagnes pour la marque de luxe, dont une tournée dans sa maison de Hidden Hills. Notamment, l’ex-mari Kanye West avait une relation créative de longue date avec Demna – cependant, Balenciaga était l’une des nombreuses marques qui ont abandonné le natif de Chicago après avoir fait des remarques antisémites offensantes sur les réseaux sociaux.

Kim a été rejointe par sa sœur Kendall Jenner, 27 ans, sur le tapis qui a stupéfié dans un pur numéro noir. Les deux sœurs ont récemment aidé à concevoir leur propre collection de sacs à main avec Judith Leiber Couture aux côtés de Khloe kardashian et Kylie Jenner.

Le gala annuel Art + Film du LACMA (Musée d’art du comté de Los Angeles) vise à collecter des fonds pour aider à soutenir les efforts de l’organisation pour inclure le cinéma dans sa programmation. L’événement de cette année, présidé par Eva Chow et Leonardo DiCapriocinéaste honoré Park Chan-wook et artiste Hélène Pashgian.