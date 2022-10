La robe de Paris Hilton qu’elle portait pour promouvoir un nouveau parfum en Inde : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Rajanish Kakade/AP/Shutterstock

Paris-Hilton avait l’air magnifique alors qu’elle faisait la promotion de son nouveau parfum, Ruby Rush, en Inde le jeudi 20 octobre. Comme on le voit sur la photo ci-dessous de son événement, Paris, 41 ans, habillée avec le goût conservateur de l’Inde à l’esprit et portait une robe longue rouge qui couvrait ses jambes. La robe comportait de belles perles dorées, vertes, blanches et bleues et elle l’a associée à des bijoux tout aussi extravagants. Dans la mode parisienne, elle a montré un peu de peau via le décolleté plongeant de la robe. La star de télé-réalité et DJ a complété son look avec des gants dorés étincelants et portait ses longs cheveux blonds en boucles très lâches.

Plus à propos Paris-Hilton

La magnifique robe ressemble légèrement au flacon du nouveau parfum de Paris, qui prend la forme d’une robe et est d’une couleur rose foncé. Elle a pris un moment pour promouvoir le parfum sur son histoire Instagram avant de se rendre à sa soirée promotionnelle glamour. “Hé, Mumbai, Inde ! J’ai hâte de vous voir ce soir à 18h au Phoenix Palladium Courtyard pour le lancement de mon nouveau Rubi Rush. C’est tellement magnifique… à bientôt les gars ! Dit-elle avec un sourire.

La grande soirée de Paris à Mumbai est survenue deux jours seulement après sa participation à Meghan Marklele podcast Spotify de , Archétypes, pour discuter de l’archétype d’une “bimbo”. En parlant à Paris, Meghan, également âgée de 41 ans, a rappelé ses jours où elle était mannequin dans le jeu télévisé populaire Accord ou pas d’accord et se sentant comme si elle n’était qu’un joli visage. “J’étais reconnaissante pour le travail, mais pas pour ce que je ressentais, ce qui n’était pas intelligent”, a-t-elle expliqué. “Et au fait, j’étais entouré de femmes intelligentes sur cette scène avec moi, mais ce n’était pas la raison pour laquelle nous étions là.”

Elle a poursuivi en disant qu’elle se sentait «objectivée» pendant ses jours dans l’émission. “Je n’aimais pas être obligé d’être tout en apparence et peu de substance, et c’est ce que j’ai ressenti à l’époque. Être réduit à cet archétype précis : le mot ‘bimbo’ », a-t-elle ajouté.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Cependant, juste après la sortie de l’épisode du podcast le 18 octobre, l’ancien Combinaisons La star a admis avoir auparavant réduit Paris à son apparence. “J’étais gênée de l’admettre, mais j’ai eu un jugement sur elle basé sur tout ce que j’ai vu, et je n’aime pas venir d’un lieu de jugement”, a-t-elle révélé à Variété. “Mais je n’ai pas non plus grandi jolie.”

Quand le Variété Le journaliste semblait confus par la déclaration de Meghan, a expliqué la mère de deux enfants. “J’ai grandi comme l’intelligent. Une grande partie de ce à quoi j’ai fini par penser quand j’ai pensé à Paris, c’était l’envie et le jugement – ​​deux des choses les plus dangereuses », a-t-elle déclaré. “Mais ensuite, vous entendez parler de son traumatisme, de sa vie et de son adhésion à ce personnage.”

Lien connexe Lié: L’histoire romantique de Paris Hilton : du mari Carter Reum à l’ex Chris Zylka et plus

Meghan fait référence aux abus que Paris a affirmé avoir subis alors qu’elle était étudiante à l’école de correction, Provo Canyon School dans l’Utah, à l’adolescence. Elle a parlé de cet abus dans son documentaire YouTube Originals de 2021, C’est Paris, et a expliqué qu’elle avait créé son personnage de “tête de tête gâtée” pour l’aider à faire face aux abus mentaux et physiques qu’elle avait subis à l’école. “La seule chose qui m’a sauvé la santé mentale a été de penser à qui je voulais devenir quand je suis sorti de là. Je viens de créer cette marque et ce personnage et ce personnage, et je suis restée avec elle depuis », a-t-elle expliqué dans son documentaire. Paris a depuis plaidé pour la fermeture de ces écoles et l’adoption de la loi sur la responsabilité pour les soins collectifs, qui vise à mettre fin aux abus dans les établissements de soins pour jeunes.

Tenant compte des luttes de Paris et de ce qu’elle ressentait pendant Accord ou pas d’accord en elle Variété interview, Meghan a ajouté: «Je me fiche de la situation dans laquelle vous vous trouvez – si un garçon ou une fille de 16 ans, ou une femme au travail, se sent objectivé ou déshumanisé parce que son personnage est déformé, j’espère que tout le monde écoute avec un esprit ouvert pourrait repartir en pensant: ‘Puis-je vraiment considérer une seconde qu’il y a une personne là-bas?’