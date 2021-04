Certaines personnes restent vivantes dans nos mémoires même après leur disparition depuis longtemps. L’une de ces personnes est l’éternellement gracieuse princesse Diana. Ses souvenirs sont encore frais dans l’esprit de beaucoup de ceux qui la vénéraient. Connue pour ses déclarations de mode et même pour avoir enfreint le code vestimentaire royal pour créer des looks de mode mémorables, la princesse Diana était vraiment une diva. L’une de ses tenues les plus inoubliables doit être sa magnifique robe de mariée en taffetas.

La superbe robe de mariée a été conçue par les créateurs de mode britanniques David et Elizabeth Emanuel. C’est en 1981 que la robe blanche élaborée a été portée par la princesse Diana pour son mariage avec le prince Charles, le prince de Galles. Le bel ensemble de mariage a fait la une des journaux non seulement pour sa beauté à couper le souffle, mais aussi pour avoir bafoué le protocole royal en raison de son grand train élaboré. Le train continue d’être le plus long de l’histoire royale.

La robe emblématique en question sera bientôt exposée à Londres au Kensington Palace. Ce sera la première fois en plus de 25 ans que l’ensemble de mariage historique sera exposé. La robe a été exposée pour la dernière fois au palais de Kensington à Londres en 1995.

Les détails de l’exposition précisent que l’on peut voir la robe de mariée emblématique de la défunte princesse Diana avec son train incrusté de paillettes à couper le souffle, qui à 25 pieds remplissait l’allée de la cathédrale Saint-Paul et reste le plus long train de l’histoire royale.

Les détails ajoutent que la robe a été prêtée par les deux fils de la princesse Diana – le duc de Cambridge, le prince William et le duc de Sussex, le prince Harry – expliquant lucidement que la robe fait désormais partie des robes les plus célèbres de l’histoire de la mariée. La robe comporte un corsage ajusté recouvert au centre de panneaux de dentelle Carrickmacross antique qui avait autrefois appartenu à la reine Mary, l’arrière-grand-mère du marié.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici