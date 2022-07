La robe de mariée de Jennifer Lopez Dupe sur Amazon: Shop – Hollywood Life

Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock

Les cloches du mariage sonnent. Jennifer Lopez fait le noeud avec Ben Affleck de la manière la plus amusante et la plus décontractée – mais sa robe était tout simplement magnifique. Sa robe était si magnifique qu’elle nous a donné envie d’aller à la chapelle, et nous avons trouvé le parfait dupe à un prix abordable.

Il est prudent de dire que nous sommes obsédés. Cette robe sirène en dentelle fleurie donne tout ce qui est romantique. Mariage ou pas, ce sosie d’Amazon vous donnera aussi envie de dire “oui” ! Obtenez le look de conte de fées de Jlo sans trop dépenser avec cette charmante robe.

L’amour est dans l’air, y compris notre amour pour cela magnifique robe. Ornée d’une coque en dentelle délicate, cette robe dégage une ambiance girly et romantique. Les détails en dentelle cils ajoutent juste la bonne touche de tradition, tandis que le design à épaules dénudées complète cette robe avec une finition flatteuse.

La corsage ajusté est sûr d’épouser toutes les bonnes courbes, vous aidant à accentuer votre silhouette naturelle. Il est fait de polyester respirant et de spandex pour que vous puissiez glisser gracieusement sur le sol (ou dans l’allée).

Pas de soucis si vous cherchez autre chose que du blanc. Cette robe élégante se décline en dix couleurs, mettant en vedette certains de nos favoris – noir, bleu et rouge. Obtenez votre teinte saisissante, puis associez-la à des talons classiques et à des bijoux. Elle est disponible dans les tailles petites à doubles extra larges, de sorte que toutes les morphologies pourront porter cette robe en toute confiance.

Cette robe de sirène à fleurs est parfait pour les mariages, mais il est également idéal pour les séances photo, les cocktails et même le bal. Il est idéal pour ceux qui aiment la mode simple et minimaliste qui offre toujours un facteur wow. Peu importe où vous décidez de porter cette robe, vous ferez certainement une déclaration Jlo.

Avec plus de 7 000 notes cinq étoiles, nous sommes sûrs que ce robe est un besoin absolu pour votre prochain événement. De plus, vous pouvez l’obtenir pour aussi peu que 45,99 $. Oui, nous savons. Une robe comme celle-ci pour un prix aussi bas est inouïe.