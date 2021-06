La robe de mariée de Diana de 1981 vole la vedette à l’exposition royale

La robe de mariée de la princesse Diana pour son mariage en 1981 avec le prince Charles était l’un des secrets les mieux gardés de l’histoire de la mode. La robe a suscité un tel intérêt que les jeunes designers David et Elizabeth Emanuel ont verrouillé la robe en soie ivoire, qui avait une traîne de 7,6 mètres de long, dans un coffre-fort la nuit. Tiré de l’obscurité pour la commande d’une vie, le couple a même pris l’habitude de mettre des morceaux de tissu factices dans les poubelles du studio pour jeter quiconque les fouillant dans le parfum, selon une exposition de mode royale, y compris la robe emblématique de Diana, qui s’ouvre Jeudi. L’exposition — Royal Style in the Making — à l’Orangerie du palais de Kensington, la maison de Diana jusqu’à sa mort dans un accident de voiture à Paris en 1997, se concentre sur le travail de créateurs qui ont habillé non seulement Diana mais aussi la reine Elizabeth II, la princesse Margaret et la reine mère. Garnie de dentelle vintage, de perles et de milliers de paillettes, la traîne de la robe de Diana était la plus longue jamais portée par une mariée royale britannique et semblait mémorablement froissée lorsqu’elle sortait de sa voiture à la cathédrale Saint-Paul.

Heureusement, les concepteurs étaient sur place pour le lisser.

« Je pense que cela montre que vous pouvez tout planifier, mais le jour où il y aura toujours quelque chose », a déclaré le commissaire de l’exposition Matthew Storey aux journalistes avant l’ouverture.

« C’est une très grande robe. C’était une toute petite voiture », a-t-il déclaré.

– Sens croissant du style –

Dans une vidéo de l’exposition, Elizabeth Emanuel a rappelé que Diana lui avait téléphoné pour lui demander, ainsi qu’à David, de confectionner la robe.

« C’était l’un de ces moments étranges où vous savez que votre vie ne sera plus jamais la même », a-t-elle déclaré.

L’exposition, qui se déroule jusqu’au 2 janvier, relate une partie du dur labeur derrière la robe, avec des photographies des couturières ainsi que les clés du coffre-fort où elle était déposée en toute sécurité la nuit.

L’exposition met également en lumière le sens croissant du style personnel de Diana et son évolution, des fioritures féminines aux tenues plus élégantes et plus percutantes.

Avec sa robe de mariée, « elle nous l’a vraiment laissée faire », a déclaré Emanuel.

Mais un autre designer avec qui elle avait une relation étroite, David Sassoon, a prêté aux organisateurs des documents d’archives qui montrent qu’elle s’implique davantage.

Elle a griffonné un commentaire sur un dessin : « Ceci en bleu foncé s’il vous plaît » et dans une lettre manuscrite, elle a demandé qu’un modèle de robe soit modifié.

Dans une autre vidéo, Sassoon a raconté que Diana était « très timide » lors de leur première rencontre, mais qu’elle est ensuite devenue « très pratique pour sélectionner exactement ce qu’elle voulait ».

Elle « comprenait ce que le public voulait des vêtements qu’elle portait », a-t-il déclaré, notant qu’elle « aimait enfreindre les règles », souvent sans porter de gants ni de chapeau, comme l’exige le protocole royal.

Ses fils, les princes William et Harry, ont prêté les robes de mariage et de départ de Diana à l’exposition.

Les créateurs ont déclaré qu’ils ne savaient pas si le couple serait présent.

– Le favori royal Hartnell –

Diana aurait eu 60 ans le 1er juillet et Harry et William devraient dévoiler une statue d’elle tant attendue dans un jardin du palais de Kensington.

L’exposition intervient alors que les princes ont récemment parlé davantage de la douleur de leur mère à la fin de son mariage et de leur sentiment de son héritage.

La populaire série dramatique « The Crown » a également recréé certaines de ses tenues les plus célèbres.

« Je pense que son style est à nouveau célébré », a déclaré à l’AFP Storey, la conservatrice.

« Je pense que sa promotion (de) et son travail pour les créateurs de mode britanniques est une histoire vraiment importante. »

L’exposition explore également la relation de longue date entre le designer Norman Hartnell et la reine mère et la reine Elizabeth II.

Fils de propriétaires de pubs londoniens, Hartnell a commencé à concevoir pour la reine mère dans les années 1930.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a tenu à s’habiller pour rendre visite aux Londoniens bombardés, a déclaré le biographe de Hartnell, Michael Pick, dans une vidéo.

Elle ne porterait jamais de noir sombre ou de vert « malchanceux », a-t-il déclaré.

Hartnell a ensuite confectionné les robes de mariage et de couronnement d’Elizabeth et l’exposition montre des lettres d’appréciation qu’elle lui a envoyées.

La robe la plus ouvertement sexy de l’exposition appartenait à la princesse Margaret et a été réalisée pour un bal costumé en 1964 par le décorateur de théâtre Oliver Messel.

Avec son corsage décolleté bordé de brocart doré, la robe était inspirée de la mode de l’époque géorgienne.

La princesse Margaret était mariée au neveu de Messel, Antony Armstrong-Jones. Après la mort de Messel en 1978, la princesse Margaret a conservé ses archives au palais de Kensington, montrant leur relation étroite.

