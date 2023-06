La robe de mariée d’Anna Osceola pour épouser Jon Hamm : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Anna Oscéola a choisi une robe à couper le souffle lors de son mariage Jon Hamm52. L’actrice de 35 ans a opté pour une robe blanche plongeante avec un haut de style bustier sans bretelles, canalisant les années 1950 (peut-être un clin d’œil aux paires’ Des hommes fous passé) dans les images obtenues par Page 6. La robe coulait dans une jupe longue avec une fente haute sur le devant, que l’on pouvait voir sur des images prises lors de leur célébration à Big Sur, en Californie, le dimanche 25 juin. Une sandale blanche à plateforme pouvait être vue sortir du bas de la robe alors qu’elle a gardé le reste de ses accessoires simples avec un ensemble bracelet et collier délicat.

Jon a été photographié regardant par-dessus la lune alors qu’il marchait bras dessus bras dessous avec sa nouvelle épouse à Anderson Canyon après avoir dit leur «oui», qui surplombait le magnifique océan au coucher du soleil. Sur d’autres photos, on peut la voir marcher dans l’allée pour James Bond’la chanson thème de 1967 « You Only Live Twice ».

Le lieu du mariage du couple avait une signification particulière, car c’est là que Des hommes fous La finale a été tournée en 2014 – un épisode dans lequel le personnage d’Anna, Clémentine, a joué un rôle particulièrement important. Dans l’épisode charnière, le personnage de Jon, Don Draper, propose l’une de ses meilleures publicités : la campagne Coca-Cola « Hilltop ».

Un certain nombre de célébrités étaient présentes pour le grand jour d’Anna et Jon, y compris Brooke Shields, Paul Rudd, Billy Crudup (qui vient aussi de se marier récemment avec Noami Watts), Larry David et Petite fée.

Le mariage survient neuf ans après qu’Anna et Jon se soient rencontrés pour la première fois sur le tournage d’AMC Des hommes fous, et un peu plus de trois ans dans leur romance. On pense que les deux ont commencé à se fréquenter en 2020 et ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en mars 2022 lors de l’événement de visionnement Mercedes-Benz à Beverly Hills, suivi de Salon de la vanitéest exclusif après la fête. Les rapports d’un engagement ont éclaté en février 2023.

Jon a déjà dit Howard Stern qu’il était « très amoureux » de sa partenaire en septembre 2022. « C’est bon et confortable, et c’est le sentiment de prendre soin de quelqu’un d’autre et d’être pris en charge », a-t-il déclaré à l’animateur de longue date du talk-show. Il a ajouté qu’Anna avait « ouvert la possibilité de choses comme être mariée, avoir des enfants, vous savez, définissant une nouvelle version du bonheur, de la vie, du bien-être ».

