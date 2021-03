Les ouvriers du plateau ont placé trois chariots roulants sous le train, mais le mouvement était toujours difficile. «J’irais à gauche et le train irait à droite avec les charrettes», dit Mbatha, qui a vu son palefrenier rire alors que son train en fuite le poussait hors de la caméra. «Jermaine serait comme, ‘Vous me faites sortir!’ Et je me disais: « C’est la robe. Elle bouge d’elle-même. » «

«Je me sentais comme une telle princesse, la robe était si magnifique et on m’a dit ‘OK, essaie de bouger’. Et je ne pouvais littéralement pas bouger », dit Mbatha en riant. « Ensuite, j’ai essayé de marcher et je ne pouvais littéralement pas. La robe pesait 83 livres. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy