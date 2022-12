La robe de Coupe du monde de Messi déclenche un débat

Le capitaine argentin était vêtu d’un bisht traditionnel avant de soulever le trophée

Un débat a éclaté parmi les fans de football et les experts après que Lionel Messi a reçu une robe arabe traditionnelle à porter avant de soulever le trophée de la Coupe du monde au Qatar.

Le capitaine argentin a aidé son pays à remporter un troisième titre de son histoire en sortant vainqueur d’une finale spectaculaire contre la France aux tirs au but après que le score ait terminé 3-3 après prolongation au stade Lusail.

Mais alors que la finale elle-même était largement considérée comme la plus grande de tous les temps, le sujet de Messi drapé dans une robe arabe traditionnelle connue sous le nom de bisht par l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, sur le podium s’est quelque peu avéré. plus diviseur.

“C’est une robe pour une occasion officielle et portée pour les célébrations,” a expliqué le secrétaire général du comité d’organisation du tournoi du Qatar, Hassan Al Thawadi, à BBC Sport.

“C’était une célébration de Messi.”

Dans le studio de la BBC, cependant, l’ancien coéquipier argentin de Messi et légende de Manchester City, Pablo Zabaleta, a demandé “Juste pourquoi?” pendant ses fonctions de punditry.

“Il n’y a aucune raison de faire ça” il ajouta.

L’animateur de la couverture de Qatar 2022 par le radiodiffuseur britannique, Gary Lineker, a également critiqué la “la honte” en couvrant le maillot argentin de Messi lors d’un “instant magique”.

Messi a reçu la robe avant de se frayer un chemin pour soulever le célèbre trophée.

© Dan Mullan / Getty Images



Sur Twitter, il y avait des commentaires similaires tels que : «Je ne peux pas croire que Messi remporte enfin la Coupe du monde et soit obligé de mettre une robe pour soulever le trophée. Vous ne faites tout simplement pas ça, “ d’un journaliste.

«Je ne perds en aucun cas le sommeil à cause de cela, mais il est évident que les joueurs soulèvent le trophée avec leur maillot exposé. Cela semblait juste un peu étrange, “ il ajouta.

« Ça gâche l’esthétique. Vous gagnez un tournoi de football, le plus grand de tous les temps, vous avez votre maillot exposé, sûrement ? Je ne sais pas quelle est la signification culturelle de cette robe, mais c’est toujours comme ça.

Je ne peux pas croire que Messi remporte enfin la Coupe du monde et soit obligé de mettre une robe pour soulever le trophée. Tu ne fais pas ça – Si Lloyd (@SmnLlyd5) 18 décembre 2022

Considérant que la FIFA a fait un tel tapage sur les joueurs portant un brassard 🌈, il est incrédule que Lionel Messi ait été vêtu de cette robe par Infantino et le monarque du Qatar pour photographier le plus grand moment de sa carrière. Ce jour n’appartient qu’à l’Albiceleste #ARG#FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/QcBBfMbmNJ – Rob Blanchette (@_Rob_B) 18 décembre 2022

“Étant donné que la FIFA a fait tout un plat à propos des joueurs portant un [rainbow] brassard, c’est incrédule Lionel Messi a été vêtu de cette robe par Infantino et le monarque du Qatar pour photographier le plus grand moment de sa carrière. Ce jour n’appartient qu’à l’Albiceleste. réclamé une autre partie.

Ceux de l’autre côté de l’argument ne pouvaient pas voir l’agitation, cependant.

Pelé portant un chapeau mexicain Sombrero après avoir remporté sa 3e Coupe du Monde de la FIFA en 1970. De quoi êtes-vous tous fous ? pic.twitter.com/KXfheE9rfh — Ouissal Harize| وصال حريز (@OuissalHarize) 18 décembre 2022

« Culturellement, habiller quelqu’un [in] un «bisht» est un acte de courtoisie et de haute appréciation au Qatar. Ainsi, Messi était très respecté par l’émir du Qatar en l’habillant [in] le Bicht.

« Les médias occidentaux ignorants doivent en savoir plus sur les cultures au lieu de pleurnicher comme d’habitude ! » a tweeté un utilisateur turc bien suivi.

Culturellement, habiller quelqu’un d’un “Bisht” (la robe) est un acte de courtoisie et de haute appréciation dans #Qatar.

Ainsi, #Messi𓃵 était très respecté par l’émir du Qatar en l’habillant du Bisht.

Les médias occidentaux ignorants doivent en savoir plus sur les cultures au lieu de pleurnicher comme d’habitude !#FIFAWorldCupFinale pic.twitter.com/5Se3sQVSaa — Dr Abdallah Marouf د. عبدالله معروف (@AbdallahMarouf) 18 décembre 2022

Lineker et la BBC feraient mieux d’expliquer quel était le problème avec Messi portant un desht arabe traditionnel (robe) ? “C’est dommage”, pourquoi ?🤔 Le flot de commentaires anti-arabes/islamophobes sur la BBC ce WC a été épouvantable !#BBC #ArgentineVsFrance #WorldCupFinale #Qatar2022 pic.twitter.com/NDU0dvaWMw — Robert Carter 🇲🇦 🏆 (@ Bob_cart124) 18 décembre 2022

“Il est parfaitement possible de penser qu’il était étrange de mettre une robe arabe sur Messi à la fin, mais pouvons-nous arrêter avec le BS raciste, orientaliste et anti-arabe s’il vous plaît?” un journaliste NBC d’origine arabe basé à Washington exigé.

«De plus, un sombrero a été placé sur la tête de Pelé lors de la finale de la Coupe du monde de 1970 au Mexique, quelques secondes après que le Brésil l’ait remportée. Alors, reposez-vous.

“Lineker et la BBC feraient mieux d’expliquer quel était le problème avec Messi portant un desht arabe traditionnel (robe) ? ‘C’est dommage’, pourquoi ?” cinglé un journaliste et chercheur britannique.

“Le flot de commentaires anti-arabes/islamophobes sur la BBC lors de cette Coupe du monde a été épouvantable !”

« Si Messi avait porté un brassard controversé de propagande arc-en-ciel One Love, Lineker et les autres le feraient [probably] l’ont loué, “ il a continué.

« Depuis qu’il portait un bisht arabe, la couverture était négative. Spectacle honteux et laid de la BBC cette Coupe du monde.

Le gardien argentin Emi Martinez a également fait la une des journaux pour sa conduite sur le podium.

L’homme d’Aston Villa était sans doute un aussi grand héros que Messi dimanche avec un dernier arrêt de temps supplémentaire qui a empêché la France de marquer un vainqueur, puis d’enregistrer un penalty lors de la fusillade et d’exciter Aurélien Tchouameni, qui a vu le milieu de terrain du Real Madrid frapper son effort passé le poteau.

Après avoir reçu le prix Golden Glove du meilleur tireur du tournoi, Martinez est devenu viral pour un geste grossier fait en tenant le prix pointant son entrejambe – ce qui a divisé l’opinion comme le port du bisht de Messi.

La cérémonie de remise des trophées de la Coupe du monde, l’un des moments les plus prestigieux et les plus regardés du sport Emi Martinez : pic.twitter.com/Wwvxe15Rtb – Football Ramble (@FootballRamble) 18 décembre 2022

Plus tard dans le vestiaire alors que l’Argentine célébrait sa victoire, Martinez a tenu une “minute” de silence pour la star française vaincue Mbappe, qui n’est devenu que le deuxième joueur à réussir un triplé lors d’une finale de Coupe du monde.

Cela a été perçu comme une vengeance pour une fouille que le prodige avait eue dans une interview de TNT Sports Brazil plus tôt cette année, en affirmant que les équipes sud-américaines étaient à la traîne par rapport à leurs homologues européennes.