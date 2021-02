La robe d’annonce de grossesse de Meghan Markle a une signification particulière

Meghan Markle attend son deuxième bébé avec le prince Harry

Meghan Markle et Prince Harry continuer à prouver qu’ils sont la définition des objectifs relationnels!

Le couple, qui sont les fiers parents d’un fils de 21 mois Archie Harrison, a annoncé le jour de la Saint-Valentin que leur famille s’agrandissait.

« Nous pouvons confirmer qu’Archie sera un grand frère », a déclaré un porte-parole du couple dans un communiqué le dimanche 14 février « Le duc et la duchesse de Sussex sont ravis d’attendre leur deuxième enfant. »

Alors que de nombreux fans sont impatients d’en savoir plus sur le petit du duo, Meghan et Harry gardent quelques détails pour eux – comme le sexe de leur bébé et le premier Costume date d’échéance prévue de la star.

Le moment de la grossesse de Meghan était très doux pour de nombreuses raisons, l’évidence étant qu’elle et Harry ont partagé la nouvelle passionnante de ces vacances romantiques.

Cependant, le couple a rendu hommage au regretté princesse Diana d’une manière spéciale. Comme les fans royaux se souviendront, la princesse Diana a annoncé qu’elle était enceinte et attendait son deuxième enfant avec prince Charles (alias Prince Harry!) sur – attendez-le – fév. 13, 1984.