La robe corset verte plongeante de Hailey Bieber : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Patrick Lewis/Starpix/Shutterstock

Hailey Bieber porte toujours une sorte de tenue sexy et c’est exactement ce qu’elle a fait dans son dernier post Instagram. La jeune femme de 25 ans était stupéfaite dans une robe verte moulante qui avait un corsage corset et un décolleté plongeant qui révélait un décolleté ample.

La robe de Hailey comportait de fines bretelles spaghetti avec un diamant sur une bretelle. Le corsage corset serré dans sa petite taille et elle a accessoirisé avec une pochette éblouissante et des boucles d’oreilles en or et diamants. Elle a posté le diaporama de photos avec la légende “J’aime un moment d’avocat”.

Quant à son glam, elle avait les cheveux rejetés en un chignon haut qui est séparé au milieu. Elle a gardé quelques mèches de cheveux devant son visage et a ajouté un maquillage magnifique. Elle a ajouté un smokey eye subtil et un minuscule eye-liner en œil de chat. Une lèvre rose super brillante et un peu de rosée.

Hailey a l’air plus sexy que jamais ces derniers temps et l’autre jour, elle a joué dans une nouvelle campagne Victoria’s Secret lorsqu’elle portait un soutien-gorge blanc et une culotte en dentelle blanche taille haute assortie pour la séance photo sexy.

Hailey a secoué la nouvelle campagne T-Shirt Bra Collection 2022 lorsqu’elle portait un Push-Up Perfect Shapebra blanc, un string blanc et des chaussettes blanches épaisses et hautes. Quant à son glam, elle avait ses cheveux brun foncé dans des vagues de plage lâches tout en se séparant au milieu. Pratiquement aucun maquillage, à l’exception d’un fard à paupières marron clair et d’une lèvre nude brillante, a complété son look.

Un autre de nos looks préférés d’elle était quand elle est allée à l’église avec son mari, Justin Bieberquand elle a montré ses longues jambes toniques dans une paire de shorts en jean taille haute et un petit haut court blanc.