La robe corset qui dévoile les fesses d’Anya Taylor-Joy est mieux décrite comme emblématique

Anya Taylor-Joy est de retour à New York après un rapide voyage à Cannes pour la première de Furiosa : une saga Mad Maxet je me suis arrêté Le spectacle tardif avec Stéphane Colbert pour promouvoir le film. Et sa tenue ? Une superbe robe Mugler corsetée (elle était stupéfaite, si vous voulez) qui était lâchement lacée jusqu’en bas, donnant un effet dos ouvert.

MÉGA – Getty Images

MÉGA – Getty Images

Un moment pour le front :

MÉGA – Getty Images

Obsédé!

Pendant que nous sommes réunis ici, pour info, Anya a parlé à Stephen Colbert de l’apprentissage de la conduite sur le tournage de Furiosa. « Je n’avais jamais conduit de voiture de ma vie », a-t-elle déclaré. « Quand Georges Miller vous appelle et vous demande, voulez-vous apprendre à conduire une voiture pour y être Mad Max, tu dis oui. Et puis vous le comprenez au fur et à mesure. Je conduis des véhicules vraiment cool là-dedans. La première chose que j’ai appris à faire dans une voiture s’appelle un Juicy Lift 180. Il suffit d’appuyer sur l’accélérateur, puis d’appuyer sur le frein d’urgence, et finalement de s’arrêter. »

Au fait, Anya toujours n’a pas sa licence : « Pour être honnête, j’ai fait une tournée de presse d’un mois pour ce film, donc une fois terminé, oui, je compte l’obtenir. J’aimerais vraiment avoir ma licence. Moi aussi Je veux obtenir mon permis de pilote cascadeur, je pense que ce serait amusant, je dois apprendre à me garer en parallèle.

Vous pourriez aussi aimer