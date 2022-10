La robe Coperni vaporisée de Bella Hadid à la Fashion Week de Paris

Écrit par Samantha Tse, CNNParis, France

Avec le bon, le mauvais et le laid, ‘Look de la semaine’ jeune série régulière consacrée au déballage de la tenue dont on a le plus parlé ces sept derniers jours.

C’est le moment le plus animé de la Fashion Week de Paris jusqu’à présent. Vendredi soir, Bella Hadid a clôturé le défilé printemps-été 2023 du label français Coperni avec une robe vaporisée devant un public en direct.

Le mannequin a marché sur la piste vêtue uniquement de sous-vêtements nus avant que Manel Torres – le créateur de la technologie brevetée de pulvérisation, Fabrican – et deux scientifiques aient appliqué un liquide brumeux qui s’est transformé, presque instantanément, en un matériau portable.

Pendant près de 10 minutes, les invités ont regardé avec admiration Torres et son équipe réaliser le design de Coperni en temps réel. Pour finir la robe, la responsable du design de la marque, Charlotte Raymond, est montée sur scène et a délicatement manipulé l’encolure pendant qu’elle séchait encore et a coupé une fente spectaculaire pour la jambe.

La robe n’avait ni coutures ni ourlet. Et, de loin, le tissu ressemblait à un jersey lisse qui semblait bouger avec la facilité d’un t-shirt. Mais lorsque Hadid a terminé un tour de piste, on pouvait voir une douce texture rappelant des gouttelettes d’eau.

Bella Hadid au défilé Coperni printemps-été 2023. Le crédit: Julien de Rosa/AFP/Getty Images

“Vous pouvez porter cette robe, la garder comme une robe et la mettre sur un cintre. Mais si vous n’en voulez plus, vous pouvez remettre la robe dans le liquide et vous pouvez immédiatement la vaporiser à nouveau”, a déclaré le directeur artistique de Coperni. et co-fondateur, Sébastien Meyer, a déclaré à CNN dans l’atelier parisien de la marque avant le défilé.

Le matériau innovant est en développement depuis le début des années 2000. Les fibres courtes sont liées avec des polymères naturels et synthétiques, puis mélangées à des solvants liquides qui s’évaporent immédiatement une fois que l’aérosol touche la peau ou d’autres surfaces, selon un communiqué de presse de la société britannique à l’origine de la technologie. La texture du tissu peut également être manipulée en fonction du type de fibres et de liant utilisé.

La robe a été créée en seulement 10 minutes grâce à la technologie de pulvérisation Fabrican. Le crédit: Julien de Rosa/AFP/Getty Images

Bien que la robe ne soit pas à vendre, Meyer a déclaré qu’il était important de repousser les limites de la technologie et du design et de créer un moment qui pourrait entrer dans l’histoire de la mode. Les spectateurs semblaient impressionnés – y compris Kylie Jenner, Jeanne Damas et Alexa Chung, qui ont tous applaudi bruyamment – ​​tandis que les images de la finale sont rapidement devenues virales.

“Nous n’allons pas gagner d’argent là-dessus, mais c’est plus une célébration de l’innovation et des moments forts dans la mode parce que nous sommes passionnés par le fait de faire avancer la mode”, a déclaré le PDG et co-fondateur de Coperni, Arnaud Vaillant, avant le Afficher.

Coperni, fondée en 2013, associe souvent la mode à l’art, la science, la technologie et l’artisanat. Plus tôt cette année, la marque a fait la une des journaux avec un sac à main en verre soufflé à la bouche que Doja Cat a porté aux Grammys. Le sac est nommé Swipe d’après la fonction “glisser pour déverrouiller” sur les iPhones. Sur le podium cette saison, la marque parisienne a également lancé une version en or 18 carats du sac qui sera fondu après le défilé pour être utilisé dans d’autres projets. Ceux qui veulent acheter l’un des sacs en or – créés par l’artisan Gabriele Veneri – peuvent le faire fabriquer sur commande.

Pour certains fashion-watchers, la finale du vendredi de la marque évoquait le célèbre défilé du printemps 1999 d’Alexander McQueen où le mannequin Shalom Harlow, vêtue d’une volumineuse robe blanche, était peinte à la bombe par deux robots tournant sur un plateau tournant. Meyer et Vaillant ont cependant insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un hommage à McQueen.

Meyer, qui s’appelait lui-même un “geek”, a déclaré avoir découvert Fabrican en naviguant sur Internet et avoir commencé à travailler avec Torres environ six mois avant le lancement de la collection. Bien que la technologie révolutionnaire ait été initialement développée pour l’industrie de la mode, elle a des applications potentielles dans d’autres secteurs comme la santé, où elle a été utilisée pour produire des masques faciaux, des vêtements de protection, des plâtres et des bandages.

La robe peut redevenir liquide et être pulvérisée encore et encore. Le crédit: Julien de Rosa/AFP/Getty Images

Ailleurs dans la nouvelle collection printemps-été de Coperni, des imprimés floraux holographiques sont apparus sur des morceaux de vinyle attachés à des vestes ajustées. Avec des bonnets de soutien-gorge réinterprétés comme des épaulettes, les vêtements high-tech ont été associés à des shorts taille haute et des robes moulantes, comme celles portées par Kylie Jenner lors du défilé.

“Nous avons réalisé cette impression en réalisant une vidéo d’une fleur en train de s’épanouir”, a expliqué Meyer. “Nous avons ensuite pris quelques captures d’écran de la vidéo, qui a été placée dans un (morceau de) logiciel pour créer l’impression. C’est très technique et Coperni ne fait généralement pas de fleurs parce que c’est trop féminin pour nous, mais j’aime le contraste de la tissu futuriste avec le romantisme des fleurs. C’est un romantisme moderne.”

La collection comportait également un clin d’œil à la robe rouge de l’actrice Fiona Johnson dans “The Matrix”, ainsi qu’une série de vestes aux épaules carrées faisant référence aux silhouettes des personnages du jeu en ligne Roblox.

“L’inspiration principale de Sébastien (Meyer) est l’innovation, que ce soit sa technologie ou la sphère numérique”, a déclaré Vaillant à propos de son co-fondateur de Coperni. “Alors il a toujours cette référence.”