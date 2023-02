La robe cœur de la Saint-Valentin de Paris Hilton sur Carter Reum Date : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Paris-Hilton a célébré la Saint-Valentin de la meilleure façon possible lorsqu’elle est allée à un rendez-vous galant chez Craig’s à Hollywood avec son mari, Carter Reum. La femme de 41 ans était fabuleuse dans une robe rouge vif couverte de cœurs roses avec d’adorables accessoires.

La robe rouge ajustée à col haut et à manches courtes de Paris était cintrée à sa taille et coulait dans une jupe plissée avec un ourlet festonné. Toute la robe était recouverte de cœurs roses et elle a accessoirisé une paire d’escarpins à plateforme nude avec des lèvres rouges sur les orteils, des lunettes de soleil roses et un sac à main rose en forme de cœur qui disait « Taken ».

Quant à Carter, il a opté pour quelque chose de plus décontracté en portant un jean skinny noir ajusté avec un sweat-shirt noir à fermeture éclair, un blouson aviateur noir et une paire de baskets noires et blanches.

Paris s’habille toujours pour l’occasion et l’autre jour, elle s’est déguisée en pom-pom girl pour le dimanche du Super Bowl. Paris a secoué un ensemble Bryan Hearns à paillettes roses qui comportait un haut court à col roulé à manches longues qui avait des rayures noires et argentées sur les bras et lisait «Paris» sur la poitrine. Elle a stylisé le haut avec une mini-jupe plissée super courte taille haute assortie et a complété son look avec une paire de bottes à talons hauts en daim noir au-dessus du genou. Deux nattes volumineuses et une lèvre rose ont lié son look.

Paris a l’air fabuleuse depuis qu’elle a annoncé il y a deux semaines qu’elle et Carter avaient eu un bébé. Paris a posté une photo de la main de son bébé tenant son doigt avec la légende : “Tu es déjà aimée au-delà des mots.” Le couple a accueilli un garçon via une mère porteuse et Paris a jailli pour Personnes à propos de son bébé, “Ça a toujours été mon rêve d’être mère et je suis si heureuse que Carter et moi nous soyons retrouvés. Nous sommes tellement excités de fonder notre famille ensemble et nos cœurs explosent d’amour pour notre petit garçon.

