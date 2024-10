La robe coach recyclée d’Ella Emhoff avait un énorme nœud

Si vous aviez besoin d’une raison de plus de croire qu’Ella Emhoff, la belle-fille de la candidate démocrate à la présidentielle et actuelle vice-présidente des États-Unis Kamala Harris, est une véritable fashion girl, sa tenue deux pièces allie l’héritage américain et une vision tournée vers l’avenir. philosophie pour ce qui pourrait être la tenue la plus cool des CFDA Fashion Awards 2024. La cérémonie a eu lieu au Musée américain d’histoire naturelle à New York et Emhoff portait une tenue spéciale de Coach. Non seulement la marque s’est imposée comme l’une des préférées de la génération Z, mais son engagement en faveur de l’environnement et du développement durable a attiré l’attention de It Girls comme Emhoff.

Le look, composé d’un haut et d’une jupe, comportait un énorme nœud, devenu un code maison pour Coach, et était le résultat d’une équipe spéciale. Dans un communiqué de presse, Coach a expliqué que le haut en tricot d’Emhoff avait été « confectionné en collaboration avec un artisan basé dans le nord de l’État de New York » et que la jupe était fabriquée à partir de tissus invendus. Cela va encore plus loin, cependant, avec Coach partageant que le haut en laine provenait de cartes de fils et de morceaux de vêtements tricotés décomposés et refilés en nouveau fil par l’artisan. Les artisans de Coach ont ensuite embelli la pièce avec des perles et des paillettes mortes.

Dimitrios Kambouris/Getty Images



Lexie Moreland/WWD via Getty Images



L’ensemble du look était destiné à capturer la « vision de la circularité » de Coach et à mettre en valeur son engagement à réduire l’impact environnemental grâce à des pratiques de conception et de fabrication durables. Emhoff a terminé le look avec ses lunettes emblématiques, une boucle d’oreille araignée pendante (c’est la saison effrayante, après tout) et un sac à bandoulière en chaîne.

Bien sûr, loin des lumières vives des CFDA Awards, Emhoff se prépare pour ce qui pourrait être une autre occasion d’assister à une investiture présidentielle. Elle est entrée dans l’histoire de la mode en arrivant à la cérémonie d’investiture du président Joe Biden en 2021 à Miu Miu et Batsheva – et les fans pourraient vivre un autre grand moment si sa belle-mère remporte les prochaines élections.

« Kamala est entrée dans ma vie quand j’avais 14 ans, une période très facile pour un adolescent », a déclaré Emhoff dans son discours à la Convention nationale démocrate, où elle a présenté Harris. « Comme beaucoup de jeunes, je n’ai pas toujours compris ce que je ressentais, mais quoi qu’il arrive, Kamala était là pour moi. Elle était patiente, attentionnée et m’a toujours pris au sérieux. Elle n’a jamais cessé de m’écouter et elle ne cessera pas de nous écouter tous.