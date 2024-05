La robe cannoise de Cate Blanchett était-elle une protestation pro-palestinienne – ou une illusion d’optique ? | Cate Blanchett

Cate Blanchett La robe rouge de l’acteur ressemblait beaucoup au drapeau palestinien, mais avec une subtile différence mer. 22 mai 2024, 07h00 HAE

Pour certains, le message que Cate Blanchett a apporté au Cannes Le tapis rouge de lundi a sonné haut et fort. Au début, sa robe Jean Paul Gaultier ajustée et à épaules dénudées – conçue par le créateur français d’origine colombienne Haider Ackermann – ressemblait à une simple robe noire. Mais lorsque Blanchett bougeait, les caméras capturaient le dos de la robe, qui paraissait blanc. Lorsqu’elle a soulevé son ourlet, ils ont également capturé sa doublure intérieure verte. Sur le tapis rouge, Blanchett semblait être un hommage ambulant au drapeau palestinien.

Cela ne serait pas hors de propos pour l’acteur australien. En novembre dernier, au milieu d’une rafale de faire taire les personnalités d’Hollywood qui s’est prononcé contre les atrocités de la guerre israélienne contre Gaza, Blanchett a appelé au cessez-le-feu et au soutien des réfugiés au Parlement européen.

« Je ne viens ni d’Israël ni de Palestine. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis même pas une experte », a-t-elle déclaré. « Mais j’en suis un témoin, et ayant été témoin du coût humain de la guerre, de la violence et de la persécution en visitant des réfugiés du monde entier, je ne peux détourner le regard. »

Blanchett a également été l’un des premiers acteurs hollywoodiens à avoir signé la lettre ouverte d’Artists4Ceasefire à Joe Biden appelant à la fin de la guerre.

Ainsi, beaucoup ont pris cette robe car Blanchett faisait encore une fois preuve de solidarité. « Quand je serai grande, je veux devenir Cate Blanchett et avoir la subtilité de penser que le tapis est déjà rouge, donc je peux simplement porter une robe noire et blanche avec une doublure verte pour faire valoir ce point fort », Dr Zahira Jaser, une professeur agrégé à la Business School de l’Université du Sussex qui est d’origine palestinienne, a écrit sur X. « CATE BLANCHETT VOUS ÊTES LA PLUS RÉELLE », fait écho un compte de fan de culture pop.

Pas si vite, disaient d’autres.

Bien que le dos de la robe de Blanchett paraisse blanc sur de nombreuses photos, d’autres montraient une teinte rose tendre, une couleur que l’on ne retrouve pas sur le drapeau palestinien. Pendant ce temps, Blanchett, ambassadrice de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés depuis 2016, n’a pas fait de déclaration publique sur sa robe de Cannes (elle l’a fait parler de ses bijoux avec Women’s Wear Daily). Elle non plus styliste Elizabeth Stewart, qui a parlé sur les questions sociales, ni Ackermann – même si, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, le créateur a fait une longue publication sur Instagram sur le féminisme intersectionnel qui comprenait un appel aux « femmes de Gaza ».

Était-ce une déclaration secrète de soutien à la libération palestinienne ou une illusion d’optique ?

Blanchett a stylisé la robe pour la première à Cannes de manière très différente de celle de sa version originale. Photographie : Lionel Hahn/Getty Images

Blanchett a porté la robe de manière très différente pour la première à Cannes du Biopic de Donald Trump L’Apprenti que son itération originale pour l’offre couture de Jean Paul Gaultier. « Le vêtement ne ressemble pas à ce qu’il était initialement lorsqu’il a défilé sur le podium », a déclaré Freya Drohan, une écrivaine de mode basée à New York. « La robe auparavant entièrement noire est désormais bicolore, ressemblant plus qu’un instant au drapeau palestinien. »

Blanchett est également partisane de la réutilisation de la mode et du port de pièces de couture – une pratique qu’elle a dit « devrait être totalement banal ». Pour Drohan, cela signifie « qu’elle et son équipe réfléchissent davantage à ce qu’elle porte et pourquoi, tant par elle que par son équipe. Pour moi, c’est vraiment l’intention de soulever la robe pour attirer encore plus l’attention sur la doublure verte qui est la plus révélatrice.

La signification potentiellement cachée de la robe a rappelé à Wafa Ghnaim, historienne et chercheuse palestinienne américaine en matière de vêtements, une tradition née de la première Intifadaqui a débuté en 1987.

Après que les Palestiniens aient protesté contre le gouvernement israélien par des actions soutenues et par la désobéissance civile, les responsables israéliens a interdit leur drapeau, arrêtant quiconque le portait. Pour contourner l’interdiction, les femmes brodaient ses couleurs sur leurs robes, afin de se réapproprier leur identité. (Cette loi a été abrogée après les accords d’Oslo en 1993, bien que le gouvernement de Benjamin Netanyahu utilisation à nouveau interdite du drapeau dans les espaces publics l’année dernière.)

« La robe de Blanchett rappelle cette approche adoptée par les femmes palestiniennes lors de la première Intifada », a déclaré Ghnaim. « Les femmes palestiniennes utilisaient leur corps pour exprimer leur histoire, et cette robe me le rappelle.

« Même dans la façon dont Blanchett tient le train, d’un simple pincement du doigt, elle fait comprendre son message », a-t-elle poursuivi.

Suzy Tamimi, une créatrice de mode palestino-américaine basée à Brooklyn, a vu la robe de Blanchett comme un « symbole intelligent et clair de solidarité ».

La robe peut-être affirmée de Blanchett est arrivée sur le tapis à un moment où certains fans repensent leur relation à la culture des célébrités. De nombreux commentateurs et amateurs de mode étaient furieux par l’absence écrasante de mention de Gaza lors du Met Gala du début du mois : bien que des stars telles que Billie Eilish, Mark Ruffalo et Ava DuVernay portaient des épinglettes Artists4Ceasefire aux Oscars, il n’y avait aucune épinglette rouge visible au Met Gala, même si certains les participants avaient signé la lettre Artists4Ceasefire. (L’acteur de l’âge d’or Morgan Spector portait un costume avec des applications de coquelicots, faisant référence à un symbole de la Palestine.)

En réponse, certains utilisateurs d’Instagram se sont organisés pour bloc les célébrités qui ont assisté à l’événement pour diminuer leur statut et leur pouvoir d’achat sur l’application, dans ce qu’on appelle une « guillotine numérique ».

« Beaucoup de célébrités assistent au Met en tant qu’invitées de grandes maisons de couture, qui leur interdisent peut-être de faire des déclarations publiques tout en représentant la marque », a déclaré Drohan. « Je pense qu’il est acceptable que le public s’attende à ce que vous portiez l’épinglette et que vous montriez votre soutien à ces moments très visibles, si vous avez signé la lettre. »

Les représentants de Blanchett, Stewart, Ackermann et Jean Paul Gaultier n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

La semaine dernière à Cannes, un survivant des attaques du Hamas contre Israël du 7 octobre portait sur le tapis rouge une robe jaune montrant les visages des otages et une écharpe avec l’inscription « Ramenez-les à la maison ». Il n’y a eu que peu d’autres manifestations politiques – apparemment intentionnelles. Le la présidente du festival, Iris Knobloch, dit Variété que les organisateurs ont fait « très attention à ne pas choisir dans le festival des films ou des lauréats là où nous savions qu’il pourrait y avoir une question ou une situation qui pourrait devenir controversée, car notre objectif est toujours de garder le cinéma sous les projecteurs ». La projection d’un film sur les attentats du 7 octobre, qui présente des scènes de violence réelles, a été annulée en raison des organisateurs. appelé un « risque grave pour la sécurité ».

Blanchett prononce un discours au Parlement européen à Bruxelles en novembre. Photographie : Agence Anadolu/Anadolu/Getty Images

Cannes adhère également à un code vestimentaire strict, notamment en ce qui concerne les chaussures. Cependant règles actuelles exigent seulement que les invités portent des « chaussures élégantes, avec ou sans talons », un groupe de femmes a déclaré à des médias en 2015 qu’elles n’étaient pas autorisées à assister à une projection de Carol (avec par hasard Blanchett) en raison d’un problème de hauteur de talon… ou de son absence. Ces dernières années, Julia Roberts et Kristen Stewart ont tenu à fouler le tapis pieds nus, au mépris de cette règle.

Lorsqu’il s’agit de vêtements pour Cannes, Blanchett n’est généralement pas du genre à être subtile. L’année dernière, elle a assisté une soirée cannoise pieds nus – beaucoup ont supposé s’en tenir à la règle des chaussures, en signe de soutien à la femmes d’Iran. En remettant un prix au Acteur iranien Zar Amir EbrahimiBlanchett tenait le trophée comme un couteau et dit : « Il s’agit de poignarder tous ceux qui font obstacle aux droits des femmes – au vajayjay. » En 2018, elle a dirigé 82 femmes sur le tapis rouge de Cannes pour protester contre les inégalités entre les sexes dans l’industrie cinématographique.

Pourquoi Blanchett n’en dirait-elle pas plus sur sa robe noire, verte et presque blanche sur le tapis rouge de Cannes ? « Elle comprend que Cannes est une grande plateforme que des millions de personnes verront », a déclaré Tamimi, « et pour continuer à faire partie de cette grande plateforme, vous devez être innovant dans la façon dont vous faites preuve de solidarité. »