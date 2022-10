La robe bleue et argentée de Mindy Kaling pour Diwali : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Mindy Kaling était magnifique lorsqu’elle a célébré la fête hindoue de Diwali, également connue sous le nom de Fête des Lumières. L’homme de 43 ans portait une robe traditionnelle du créateur indien, Paon Falguni, qui était bleu clair avec des détails argentés. La robe décolletée en V comportait des manches longues et transparentes et une taille cintrée.

Plus à propos Mindy Kaling

La robe de Mindy lui allait comme un gant tandis que la taille était cintrée avec une ceinture argentée serrée. Le reste de la robe coulait dans une jupe longue qui était couverte de détails à motifs métalliques et brillait alors qu’elle la retournait dans le vent.

L’actrice a accessoirisé la magnifique robe avec un énorme collier ras du cou en diamant floral et un glamour magnifique. Elle avait ses longs cheveux noirs séparés sur le côté tandis qu’une longue tresse pendait d’un côté. Pendant ce temps, sur une autre photo du diaporama qu’elle a posté, elle a encore porté une autre tenue traditionnelle.

Cette fois, elle portait un ensemble bleu sarcelle avec un petit haut court recouvert d’ornements floraux dorés avec de minuscules franges perlées suspendues à l’ourlet. Elle a stylisé le haut court avec une jupe taille haute assortie et un manteau éblouissant transparent assorti sur le dessus. Son look était complété par une paire de boucles d’oreilles pendantes en or massif, une lèvre brillante et un œil charbonneux sensuel.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Mindy a posté le diaporama de photos sur Instagram avec la légende : « La semaine de Diwali est particulièrement excitante cette année car il y a tellement d’événements amusants pour moi et ma famille. La fête des lumières est une belle fête pour reconnaître l’unité, la rédemption… et les nouveaux vêtements ! Je me sens chanceuse de partager la mode de certains des créateurs indiens les plus incroyablement talentueux. Aujourd’hui je porte @falgunipeacock, présenté par mon amie @anjula_acharia. Falguni fabrique des vêtements qui me transforment en mon moi le plus glamour et le plus confiant.