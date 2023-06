La robe blanche transparente de Jennifer Lawrence ‘No Hard Feelings’ Party: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BlayzenPhotos / BACKGRID

Jennifer Lawrence a été sur un rouleau avec ses tenues tout en faisant la presse pour son nouveau film Pas d’émotions fortes et son dernier look est peut-être notre préféré. La femme de 32 ans avait l’air fabuleuse lorsqu’elle portait une robe transparente blanche ajustée qui mettait ses jambes toniques en valeur lors d’une after-party pour la première du film à New York le 20 juin.

Pour la sortie, Jennifer a porté une robe blanche sans manches avec un décolleté transparent et une mini-robe ajustée. La moitié inférieure de la jupe était complètement transparente, révélant ses longues jambes, et elle a accessoirisé avec une paire de sandales à bride de cheville Manolo Blahnik Chaos Patent en or métallique, une pochette à boucle en cuir nappa Manolo Blahnik Caprilong Gold et des bijoux Tabayer Oera.

Plus tôt dans la soirée, JLaw a tué le tapis rouge lors de la première à New York lorsqu’elle a porté une robe Dior pré-automne 2023 blanche à une épaule. La robe de la déesse grecque comportait une taille cintrée et une jupe ajustée et elle accessoirisait avec de simples bijoux en or. Quant à son glam, elle avait ses longs cheveux blonds en vagues lâches tout en se séparant sur le côté. Un smokey eye sensuel et une lèvre nude mate ont lié son look.

Les tenues de Jennifer ont été superbes ces derniers temps et à part ces looks, elle a récemment volé la vedette lors de la première à Londres lorsqu’elle portait une robe noire transparente Dior Automne 2023 avec des ornements floraux en sequins partout, révélant son soutien-gorge sans bretelles en dessous.

La robe noire sans manches de Jennifer comportait un corsage complètement transparent qui montrait son soutien-gorge plongeant tandis que la moitié inférieure de la robe était une jupe noire recouverte de paillettes. Elle a serré sa petite taille avec une fine ceinture noire et accessoirisée avec des gants en cuir noir jusqu’aux coudes et des bijoux d’Anita Ko et Ana Khouri. Quant à son glam, elle avait ses cheveux blonds lissés en une queue de cheval serrée tandis qu’un œil charbonneux super foncé et une lèvre marron mat liaient son regard ensemble.

