La robe blanche «magique» d’une femme devient rose au soleil et Internet veut l’ajouter au panier

Les tendances de la mode d’aujourd’hui peuvent être incroyablement rapides et bizarres, car les médias sociaux nous exposent à tant de tenues étranges. Plus récemment, une vidéo d’une tendance de mode inhabituelle dans laquelle une robe change de couleur est apparue sur Internet, déroutant les utilisateurs et les faisant se demander si ce serait la trajectoire de la mode à l’avenir.

Il y a quelques jours, l’internaute Izzi a posté une vidéo sur Instagram montrant sa robe qui peut changer de couleur instantanément sous la lumière du soleil. “Les gars, vous vous souvenez de ma jupe qui change de couleur ? Cela change aussi de couleur », a-t-elle déclaré dans la vidéo tout en montrant la robe blanche qu’elle portait. Avant de sortir sous le soleil, elle a dit: “Allons au soleil.” Lorsque la femme entra dans la lumière du soleil, il fut immédiatement visible que la couleur de sa robe blanche avait changé en une superbe nuance de rose. On pouvait l’entendre déclarer dans la vidéo: “C’est rose maintenant.. Pas pour longtemps.. Science.”

https://www.instagram.com/reel/CkBWJLjjLEH/?utm_source=ig_web_copy_link

La vidéo est devenue virale depuis qu’elle a été partagée. Plus de 25,1 millions de personnes ont vu la bobine et plus de 2,2 millions de personnes l’ont aimée. Simplement choqués par la rapidité avec laquelle la robe blanche changeait de couleur au soleil, les internautes ont exprimé leur incrédulité dans la zone des commentaires.

“Quelqu’un peut-il expliquer comment cela est possible?” un utilisateur a écrit. “Quelle pièce amusante!” dit un autre. Non waaaay ! C’est la chose la plus cool que j’ai vue ! a commenté un troisième, tandis qu’un quatrième a ajouté: “Textiles utilisant un colorant photochromique!”

Avec la légende “La robe qui est secrètement rose”, Izzi a également téléchargé un certain nombre de photos de la robe en rose.

Des substances sensibles à la température appelées encres ou colorants thermochromiques sont utilisées pour fabriquer de telles robes. Les couleurs des vêtements peuvent changer en fonction des conditions d’éclairage, telles que le jour ou la nuit, la lumière du soleil ou l’ombre. Les colorants retrouvent leur couleur naturelle après l’élimination de la chaleur/du rayonnement.

