La robe blanche de Manushi Chhillar de Cannes 2023 a pris 800 heures de travail, a 100 couches de tulle de soie italienne

Manushi Chhillar a récemment fait ses débuts à Cannes lors du 76e Festival de Cannes. L’actrice a impressionné les fans avec son look glamour alors qu’elle marchait sur le tapis rouge. Maintenant, son créateur a révélé que la robe avait 100 couches de tulle de soie italienne et avait été créée en mettant 800 heures manuelles.

Manushi Chhillar a fait ses débuts glamour à Cannes dans une robe de mariée corset blanche. L’actrice a stylisé la robe avec des talons roses et des bijoux minimalistes de la créatrice Renu Oberoi. L’actrice a été habillée par la styliste de mode Sheefa J Gilani et était absolument magnifique.

L’actrice a été vue portant le design de Fovari et révélant les détails de la tenue de Manushi, la créatrice a partagé une vidéo créant la tenue et a écrit : « Notre objectif pour cette robe de mariée était d’être

féminin mais fort, et astucieux mais portable. Cette pièce exquise a été délicatement drapée et 100 couches de tulle de soie italienne ont été minutieusement plissées à la main. 800 heures de travail ont été consacrées à cette création.

La vidéo partagée par les créateurs se lit comme suit : « La durabilité consiste à préserver le fil conducteur entre notre planète, nous-mêmes et les autres. Il s’agit de comprendre ce que nous portons 1 chaque point et chaque fil réaffirme le statu quo ou déclare un engagement envers la durabilité. »





Outre Manushi Chhillar, un certain nombre de célébrités indiennes font leurs débuts à Cannes cette année, notamment Shannon K, Sara Ali Khan, Esha Gupta, Anushka Sharma et Sapna Chaudhary. Aishwarya Rai Bachchan, Urvashi Rautela et Vijay Varma seront également vus sur le tapis rouge du 76e Festival de Cannes.

Pendant ce temps, Manushi Chhillar a été vu pour la dernière fois dans le film Samrat Prithviraj. L’actrice sera ensuite vue dans le film Bade Miyan Chote Miyan avec Akshay Kumar, Tiger Shroff et Alaya F. Le film est réalisé par Ali Abbas Zafar et devrait sortir en salles le jour de l’Aïd 2024. En dehors de cela, l’actrice a également a Téhéran d’Arun Gopalan dans le pipeline où elle sera vue partager l’écran avec John Abraham.

Lire Manushi Chillar fait tourner les têtes dans une magnifique robe blanche alors qu’elle fait ses débuts au Festival de Cannes, découvrez les photos