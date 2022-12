La robe argentée plongeante de Ciara avec une grande fente à Disneyland : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Ciara porte toujours une sorte de tenue sexy et c’est exactement ce qu’elle a fait lors de la préparation de la célébration du Nouvel An Rockin Eve à Disneyland. La femme de 37 ans a posté une vidéo au ralenti d’elle-même se pavanant dans la rue dans une robe moulante argentée métallisée avec une énorme fente sur le côté de la jupe,

Ciara a posté la vidéo avec la légende : « L’énergie gagnante roule dans la nouvelle année babyyyyy ! Nous montons la scène et vous les filles co-animons @RockinEve à @DisneyLand Tune-In !!! Allons-y!” Dans la vidéo, la robe dos nu en latex argenté de Ciara avait des bonnets à armatures qui révélaient un grand décolleté tandis que le corsage serré était un corset qui coulait dans une jupe portefeuille. Sur le côté de la jupe se trouvait une énorme fente qui mettait en valeur les longues jambes musclées de Ciara.

Ciara a accessoirisé son look avec un serre-tête à oreilles Minnie Mouse noir et argent, un brassard argenté et des talons enveloppants cloutés en PVC et strass. Quant à son glam, Ciara avait ses longs cheveux blonds lâchés et raides tout en se séparant au milieu. Un smokey eye sensuel et une lèvre nue brillante ont lié son regard sensuel ensemble.

Ciara a tué ses tenues cette saison des fêtes et à part sa robe argentée, elle a secoué une robe noire moulante à manches longues pour Noël. La robe en velours à col roulé avait également une fente plongeante sur le côté de la jupe et elle accessoirisait avec des cuissardes en daim noir à bout pointu. Elle avait les cheveux noirs lâchés et séparés au milieu avec des besoins renversés tandis qu’un œil charbonneux et une lèvre nue liaient son regard ensemble.

