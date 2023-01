La robe à tête de lion de Kylie Jenner : tout ce qu’il faut savoir sur le look qui fait tourner les têtes des stars à la Haute Couture Week

Écrit par Léa Dolan, CNN

Rien ne dit plus féroce que d’utiliser un prédateur au sommet comme broche. Lundi, Kylie Jenner a volé la vedette au défilé couture de Schiaparelli à Paris lorsqu’elle est arrivée dans une robe bustier en velours noir ornée d’une tête de lion grandeur nature – une pré-sortie de la collection couture printemps-été 2023 de la marque qui a fait ses débuts plus tard.

La fausse tête hyper réaliste (avec une crinière manucurée) couvrait l’intégralité du torse de Jenner. Elle a terminé la tenue avec une paire d’escarpins noirs Schiaparelli avec des orteils en relief dorés.

Naomi Campbell défile lors du défilé Schiaparelli Haute Couture Printemps-Été 2023. Crédit: Estrop/Getty Images

Kylie Jenner assiste au défilé Schiaparelli Haute Couture Printemps-Été 2023 lundi avec un accessoire qui fait tourner les têtes. Crédit: Jacopo Raule/Getty Images

Quelques instants après avoir pris place, le look de lion surréaliste de Jenner a de nouveau été repéré sur la piste aux côtés d’une série d’autres ensembles animaliers. Selon les notes du spectacle, la collection a été inspirée par “l’Enfer” de Dante et les neuf cercles de l’enfer – une métaphore du doute et du tourment créatif que vivent tous les artistes, a écrit le directeur créatif Daniel Roseberry.

S’inspirant littéralement des trois bêtes qui apparaissent dans le poème du XIVe siècle, Roseberry a réinventé le léopard, le lion et la louve dans la collection ; “représentant respectivement la luxure, l’orgueil et l’avarice.” Naomi Campbell a modelé un manteau carré en fausse fourrure noire avec une tête de loup émergeant de l’épaule gauche, tandis que le mannequin canadien Shalom Harlow portait une robe bustier en léopard des neiges avec une tête de félin rugissante éclatant à travers le buste.

Le créateur texan à la tête d’une maison de couture historique

Les pièces qui font tourner les têtes ont été entièrement fabriquées à la main à partir de mousse de résine et d’autres matériaux synthétiques. Pourtant, bien que Schiaparelli précise que les pièces sont de la “fausse taxidermie”, le parallèle visuel avec la chasse aux trophées signifie que certains utilisateurs de médias sociaux trouvent la collection difficile à apprécier.

Mais pour Roseberry, si les vêtements instillent la peur, ils font leur travail. « Inferno, Purgatorio, Paradiso : l’un ne peut exister sans l’autre », conclut-il dans les notes du spectacle. “C’est un rappel qu’il n’y a pas de paradis sans enfer ; il n’y a pas de joie sans chagrin ; il n’y a pas d’extase de la création sans la torture du doute.”