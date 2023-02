La robe à sequins de Taylor Swift à l’after des Grammys : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : CAROLINE BREHMAN/EPA-EFE/Shutterstock

Taylor Swift a fait toute une déclaration aux Grammy Awards 2023 sur et hors piste. La femme de 33 ans a pris d’assaut le tapis rouge lorsqu’elle a porté un ensemble deux pièces bleu sexy, puis s’est rendue à l’after-party où elle portait une robe ajustée à sequins bleus.

À l’after-party, Taylor portait une robe longue à sequins bleue Etro à bretelles spaghetti. La robe longue ajustée comportait une encolure dégagée et elle était recouverte d’un manteau de fourrure vert surdimensionné et moelleux. Quant à son glam, elle avait ses cheveux blonds tirés en chignon avec sa frange avant couvrant son front tandis qu’une lèvre rouge vif liait son regard ensemble.

Taylor a été rejoint par Kelsea Ballerini et Fletcher, qui avait aussi l’air fabuleux. Kelsea a porté une robe noire moulante avec des découpes à l’avant et à l’arrière de la robe. Elle a stylisé sa robe avec une longue queue de cheval au milieu et une lèvre nude brillante.

Plus tôt dans la nuit, Taylor a ébloui sur le tapis rouge dans un ensemble Roberto Cavalli bleu marine personnalisé comprenant un haut court et une jupe à col roulé à manches longues. L’ensemble de Taylor était couvert de paillettes et de perles complexes et le haut court serré était super court, mettant en valeur ses abdominaux toniques et sa petite taille. Elle a stylisé le haut avec une jupe longue ajustée taille haute assortie qui avait un long train qui traînait derrière elle. Elle a accessoirisé avec une paire de sandales à plateforme Giuseppe Zanotti Betty et d’énormes boucles d’oreilles triangle en diamant Lorraine Schwartz.

Taylor adore les tenues à paillettes scintillantes ces derniers temps et en plus de ces looks, elle a récemment porté une robe Paco Rabanne Paillette Chainmail Sparkle argentée super courte et sans manches. Elle a stylisé la mini-robe avec une paire de sandales argentées Christian Louboutin Yazefine Platform Metallic Embellished qui mettaient en valeur ses longues jambes toniques, et a ajouté un collier en argent délicat.

