La robe à paillettes de Selena Gomez avait une fleur et un péplum

Prouvant qu’une robe noire n’est pas forcément ennuyeuse, Selena Gomez est arrivée à la première canadienne de son nouveau film, Émilia Pérezau Festival international du film de Toronto 2024, dans une robe qui combinait deux incontournables des années 2000. La longue robe noire présentait un détail sculptural de corsage de fleurs à l’intersection de deux fines bretelles croisées et d’un péplum délicat à volants. Non seulement Carrie Bradshaw a approuvé les détails, grâce à la palette monochrome et à la silhouette élégante et furtive, le look prouve que lorsque les choses reviennent grâce au cycle de tendances sans fin, elles ne doivent pas nécessairement paraître démodées.

La robe de Gomez est une création Rodarte sur mesure (la création originale était rouge et faisait partie de la collection automne-hiver 2024 de la marque adorée des célébrités). Sur le tapis rouge, elle a associé sa tenue entièrement noire à une touche audacieuse de rouge sur ses lèvres, une paire de boucles d’oreilles pendantes en diamant et des bagues assorties. Elle portait ses cheveux avec une raie sur le côté profonde avec les longueurs brossées en vagues Old Hollywood et assortissait sa manucure à son rouge à lèvres rouge.

Cindy Ord/Getty Images



Bien que Gomez ait récemment déclaré qu’elle ne sortirait pas de nouvelle musique de sitôt, le nouveau film la met en scène en train de chanter la chanson « Mi Camino ». La semaine dernière, lorsqu’elle a partagé un extrait de la chanson et du film sur Instagram, son petit ami, Benny Blanco, s’est extasié devant sa performance, commenter« C’est l’un des meilleurs films que j’ai jamais vu. »

Selon Personnes, Émilia Pérez voit Gomez jouer l’épouse d’un chef de cartel de la drogue redouté nommé Manitas qui demande l’aide de l’avocate Rita (Zoe Saldaña) pour l’aider à subir une opération. Le Le média rapporte également que Gomez a expliqué que le morceau était initialement complètement différent.

« C’était en fait une chanson totalement différente », a déclaré la star lors d’une séance de questions-réponses au Festival du film de Telluride. « Il y avait un son un peu plus brut et au fil du temps, vous savez, en travaillant avec [singer-songwriter] « Camille a parlé de cette chanson de manière intime, c’est devenu presque une ballade. C’était plutôt une histoire sur une femme et les phases de la vie qu’elle traverse et c’était tout simplement magnifique. »

Geoff Robins / AFP



Émilia Pérez arrive dans les salles le 1er novembre et sera disponible en streaming sur Netflix à partir du 13 novembre.