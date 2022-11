La rivière Rouge inhabituelle au Pérou est une merveille de la nature, une vieille vidéo devient virale

La beauté de la nature ne cesse de nous émerveiller. Vous pouvez imaginer les expériences les plus folles et la réalité devient encore plus délicieuse. L’une de ces merveilles fascinantes de la nature est le fleuve Rouge au Pérou. Un vieux clip devenu viral sur Twitter montre à quel point il est parfait. Ce qui ressemble à un tir de drone nous emmène dans un voyage le long du fleuve. Dans les verts pittoresques du Pérou, le fleuve rouge se détache. Son courant rapide crée de belles ondulations. Depuis sa mise en ligne lundi, le clip compte désormais près de 4 millions de vues. Jetez un coup d’œil à la merveille de la nature ici :

Le Fleuve Rouge au Pérou.pic.twitter.com/jMhXj3JUKC — Fascinant (@fasc1nate) 31 octobre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux sont absolument émerveillés par la vidéo. Ils sont sûrs que c’est un spectacle encore plus époustouflant en personne. Certains se demandaient si consommer l’eau était possible. Si cela leur donnerait des super pouvoirs. D’autres l’ont comparé à différents types de boissons. Tout, du vin au lait de fraise ! «Cela doit être quelque chose à voir à coup sûr. Pour une raison quelconque, j’ai pensé au lait de fraise quand je l’ai vu pour la première fois », a écrit un utilisateur.

Cela doit être quelque chose à voir à coup sûr. Pour une raison quelconque, j’ai pensé au lait de fraise quand je l’ai vu pour la première fois. — Maria (@ Maria49297514) 31 octobre 2022

Un autre utilisateur a expliqué comment cela se produit exactement. Ils ont commenté: «Le phénomène à l’origine de la rivière rouge est dû à l’érosion des sols par différents gisements minéraux présents dans les couches vibrantes des montagnes et des vallées. La coloration rouge est le résultat de l’existence de grès rouge plein d’oxyde de fer.

Le phénomène à l’origine de la rivière rouge est dû à l’érosion des sols par différents gisements minéraux présents dans les couches vibrantes des montagnes et des vallées. La coloration rouge est le résultat de l’existence de grès rouge plein d’oxyde de fer. — Beena (@beena_jon) 31 octobre 2022

“J’imagine maintenant un pays où certaines rivières coulent avec du vin et d’autres avec du jus de grenade, où les poissons ont le goût d’oranges et où les oiseaux chantent tous des chansons en espagnol. Vous ne pouvez y aller qu’avec l’invitation appropriée », a lu un commentaire.

J’imagine maintenant un pays où certaines rivières coulent avec du vin et d’autres avec du jus de grenade, où les poissons ont le goût d’oranges, et où les oiseaux signent tous des chants en espagnol. Vous ne pouvez y aller qu’avec l’invitation appropriée – Chris Barnes (@ChrisBa62766473) 31 octobre 2022

Ce n’est pas la seule merveille de la nature au Pérou. Le pays abrite également Rainbow Mountain, connue à l’origine sous le nom de Vinicunca, située dans les Andes. La montagne est connue pour sa vue naturelle et multicolore à 5 200 m d’altitude. L’apparence arc-en-ciel est créée par les sédiments de minéraux dans toute la région. La montagne présente des couleurs comme le turquoise, la lavande, l’or et autres. Cependant, ce n’est qu’une découverte récente en raison de la fonte des neiges qui a révélé le joyau caché. Il a même été répertorié dans la liste des «100 meilleurs endroits à visiter avant de mourir» du National Geographic.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici