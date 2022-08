La rivière Osun au Nigéria : sacrée, vénérée et de plus en plus toxique

OSOGBO, Nigéria (AP) – Yeyerisa Abimbola a consacré la majeure partie de ses 58 années sur Terre à l’Osun, une voie navigable du Nigéria profondément religieux qui porte le nom de la déesse fluviale de la fertilité. En tant que prêtresse en chef de la divinité, elle dirige d’autres femmes connues comme servantes d’Osun dans le culte quotidien et les offrandes sacrificielles le long de la berge.

Mais chaque jour qui passe, elle s’inquiète de plus en plus pour la rivière. Autrefois étincelant et clair et abritant une variété de poissons, il est aujourd’hui boueux et brun.

“Le problème auquel nous sommes confrontés maintenant, ce sont ceux qui exploitent le bord de la rivière”, a déclaré Abimbola. “Comme vous pouvez le voir, l’eau a changé de couleur.”

La rivière, qui traverse la forêt dense du bosquet sacré d’Osun-Osogbo – désigné site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2005 – est vénérée pour son importance culturelle et religieuse parmi les personnes de langue yoruba prédominantes dans le sud-ouest du Nigeria, où Osun est largement vénéré. .

Mais il est constamment menacé par la pollution due à l’élimination des déchets et à d’autres activités humaines, en particulier les dizaines de mineurs d’or illégaux de l’État d’Osun dont le ruissellement remplit la rivière sacrée de métaux toxiques. Au milieu d’une application laxiste des lois environnementales dans la région, certains utilisent également la rivière comme dépotoir, contribuant ainsi à sa contamination.

Les serviteurs d’Osun, composés pour la plupart de femmes âgées de 30 à 60 ans, vivent dans une rangée d’appartements d’une pièce le long du palais d’Osogbo, la maison royale du monarque d’Osogbo à environ 1,5 kilomètre (1 mile) au nord du bosquet et de la rivière.

Ils laissent derrière eux tout de leur vie laïque, y compris les mariages, pour servir à la fois la déesse et le roi. Ils ont peu d’interaction avec les étrangers, ce qui leur permet de se consacrer pleinement à la déesse, qu’ils vénèrent quotidiennement dans un sanctuaire niché au fond du bosquet.

Souvent vues dans des robes blanches fluides symbolisant la pureté que représente la rivière, les femmes accomplissent diverses tâches pour la déesse de l’aube au crépuscule, de la supervision des offrandes sacrificielles, principalement des animaux vivants et des boissons, à la réalisation d’activités culturelles dans les eaux d’Osun. Certains disent que la déesse les guérit des afflictions lorsqu’ils boivent ou se baignent dans la rivière, et d’autres disent qu’elle peut leur procurer richesse ou fertilité.

Une servante d’Osun, qui s’appelle Oluwatosin, a déclaré que la rivière lui avait apporté un enfant alors qu’elle avait des difficultés à accoucher. Désormais mère de deux enfants, elle entend rester à jamais dévouée au fleuve et à la déesse.

“C’est ma conviction et Osun répond à mes prières”, a déclaré Oluwatosin.

La rivière sert également de «point de pèlerinage» important pour le peuple Yoruba au Nigeria, a déclaré Ayo Adams, un érudit Yoruba – en particulier pendant le festival Osun-Osogbo, une célébration annuelle colorée qui attire des milliers de fidèles et de touristes d’Osun «pour célébrer l’essence de la race Yoruba. Certains participants disent que cela offre la possibilité d’une rencontre personnelle avec la déesse.

Mais cette année, à l’approche du festival de deux semaines d’août, les autorités du palais ont annoncé qu’elles avaient été contraintes de prendre la décision inhabituelle de dire aux gens d’arrêter de boire de l’eau.

“Nous avons écrit au gouvernement de l’État, au musée sur les activités des mineurs illégaux et pour qu’ils prennent des mesures pour les arrêter”, a déclaré Osunyemi Ifarinu Ifabode, le grand prêtre d’Osun.

L’État d’Osun abrite certains des plus grands gisements d’or du Nigéria, et les mineurs à la recherche d’or et d’autres minéraux – dont beaucoup opèrent illégalement – sont dispersés dans des zones marécageuses dans des villages reculés où la présence des forces de l’ordre est faible. Alors que les dirigeants communautaires d’Osogbo ont réussi à éloigner les mineurs de la zone immédiate, ils sont essentiellement libres d’opérer en toute impunité en amont et vers le nord.

Les mineurs prélèvent l’eau de la rivière pour l’utiliser dans l’exploration et l’exploitation, et le ruissellement y retourne ainsi que dans d’autres cours d’eau, polluant les sources d’eau potable de milliers de personnes.

“C’est plus ou moins comme 50% des masses d’eau de l’État d’Osun, donc les principales masses d’eau ici ont été polluées”, a déclaré Anthony Adejuwon, responsable d’Urban Alert, une organisation à but non lucratif menant des efforts de plaidoyer pour protéger la rivière Osun.

Urban Alert a mené une série de tests sur l’Osun en 2021 et l’a trouvé “fortement contaminé”. Le rapport, qui a été partagé avec l’Associated Press, a révélé des niveaux de plomb et de mercure dans l’eau du bosquet qui étaient respectivement de 1 000 % et 2 000 % supérieurs à ce qui est autorisé par la norme industrielle nigériane. Urban Alert l’attribue à de nombreuses années d’activité minière, dont certaines à moins de 30 kilomètres (19 milles) de la rivière.

Malgré l’interdiction de boire émise par le palais, lors d’une récente visite, AP a vu des résidents se rendre quotidiennement à la rivière pour remplir des conteneurs de gallons à usage domestique.

Le Dr Emmanuel Folami, médecin basé à Osogbo, la capitale de l’État, a déclaré que boire de l’eau toxique ou l’utiliser d’une autre manière à des fins risquant l’exposition humaine est un “gros problème de santé” qui pourrait provoquer un empoisonnement au plomb.

En mars, le gouvernement de l’État d’Osun a annoncé l’arrestation de « plusieurs personnes pour exploitation illicite, saisies et fermetures de sites », et a promis qu’il étudiait le niveau de pollution du fleuve et les moyens d’y remédier.

Mais les militants remettent en question la sincérité et l’engagement derrière de tels efforts : « Si nous ne pouvons pas voir le gouvernement de l’État agir dans sa propre juridiction en tant que titulaire d’un permis (minier), qu’allons-nous dire des autres personnes ? a déclaré Adejuwon d’Urban Alert, qui mène une campagne sur les réseaux sociaux avec le hashtag #SaveOsunRiver.

Abimbola, une servante d’Osun depuis qu’elle n’avait que 17 ans, a déclaré que la déesse est tolérante et généreuse. Elle remercie Osun pour ses bénédictions – une maison, des enfants, une bonne santé.

“Chaque bonne chose que Dieu fait pour les gens, Osun fait de même”, a-t-elle déclaré.

Pourtant, elle et d’autres avertissent que même Osun a ses limites.

Il peut y avoir des problèmes si la rivière reste contaminée et qu’Osun “se met en colère ou n’est pas correctement apaisé”, a déclaré Abiodun Fasoyin, un chef de village à Esa-Odo, où se déroule une grande partie de l’exploitation minière, à environ 40 kilomètres (25 miles) à l’est de Osogbo.

“La berge débordera et emportera les gens quand elle sera en colère”, a déclaré Abimbola. “Ne fais pas ce qu’elle ne veut pas.”

Chinedu Asadu, Associated Press