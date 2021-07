La rivière Ganga est « sans Covid » déclarent les scientifiques après avoir « testé les eaux »

Le Gange a été déclaré indemne de Covid. La découverte est importante dans le contexte du fait que les scientifiques du BSIP avaient précédemment trouvé des traces du virus SARS-CoV2 dans l’eau de la rivière Gomti à Lucknow. Après une recherche de deux mois par des experts médicaux et génétiques de l’Université hindoue de Banaras (BHU), de Varanasi et du Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP), Lucknow, il a été découvert que le fleuve Ganga n’a aucune trace de la pandémie à l’origine du coronavirus.

Le scientifique du BSIP, Niraj Rai, qui dirige le Covid Lab de l’institut, a déclaré : « Notre équipe a extrait l’ARN et effectué un test RT-PCR pour tous les échantillons avec un échantillon réellement positif et négatif. Étonnamment, aucun des échantillons prélevés dans le Gange n’a montré de trace d’ARN viral. Cependant, des échantillons prélevés dans la rivière Gomti ont montré la présence d’ARN viral. »

L’extraction d’ARN (acide ribonucléique) est la purification d’ARN à partir d’échantillons biologiques. Cette procédure est compliquée par la présence omniprésente d’enzymes ribonucléases dans les cellules et les tissus, qui peuvent rapidement dégrader l’ARN.

Le professeur Gyaneshwar Chaubey du département de zoologie, BHU, a déclaré : « Une équipe conjointe de BHU et de BSIP a enquêté sur la présence possible du coronavirus dans le Gange, car de nombreux experts avaient exprimé des opinions contrastées après que des corps humains aient été retrouvés flottant dans la rivière en mai 2021. «

Il a déclaré que pour enquêter sur d’éventuelles traces du virus dans le Gange, l’équipe a collecté deux échantillons chaque semaine pendant sept semaines dans la ville de Varanasi, du 15 mai au 3 juillet. Le point de collecte des échantillons ainsi que le processus de test de l’échantillon étaient le même à chaque fois.

Il a déclaré que son équipe avait trouvé la présence du virus dans l’eau de Gomti même après le traitement des eaux usées dans deux stations d’épuration (STP) de Lucknow.

« Le virus a été trouvé à Gomti l’année dernière (septembre 2020) ainsi que cette année (21 mai) », a-t-il ajouté.

La découverte est également importante car elle a été menée alors que l’on craignait que l’eau du fleuve Ganga n’ait été contaminée après que plusieurs corps aient été retrouvés flottant dans les fleuves Ganga et Yamuna. Un grand nombre de corps ont également été enterrés sur leurs rives au plus fort de la pandémie.

Le professeur VN Mishra du département de neurosciences du BHU, l’un des principaux contributeurs de cette étude, a déclaré : « La découverte implique que l’eau de Ganga possède des propriétés exceptionnelles en raison de certains « virus phagiques » naturels présents dans l’eau. Nous explorons davantage pour comprendre ce phénomène. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici