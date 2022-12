La «rivière atmosphérique» déverse de fortes pluies et de la neige à travers la Californie

SACRAMENTO, Californie (AP) – Une puissante tempête samedi a inauguré la nouvelle année en Californie, avec une grande partie de l’État témoin de pluies torrentielles ou de fortes chutes de neige qui grondaient la circulation et fermaient les autoroutes.

Dans la haute Sierra Nevada, jusqu’à 2 pieds (0,6 mètre) de neige pourraient s’accumuler de samedi à dimanche matin. Le Service météorologique national de Sacramento a mis en garde contre les conditions de conduite dangereuses et a publié sur Twitter des photos montrant la circulation sur des cols de montagne enneigés, où les véhicules devaient être équipés de chaînes ou de quatre roues motrices.

La soi-disant tempête atmosphérique de la rivière attirait un long et large panache d’humidité de l’océan Pacifique, et les inondations et les glissements de terrain provoqués par la tempête ont fermé des portions de routes dans le nord de la Californie.

La météorologue du service météorologique Courtney Carpenter a déclaré que la tempête pourrait tomber sur un pouce de pluie samedi dans la région de Sacramento avant de se déplacer vers le sud. Une station de ski au sud du lac Tahoe a fermé des télésièges en raison d’inondations et de problèmes de fonctionnement, et a publié une photo sur Twitter montrant une tour d’ascenseur et ses chaises vides entourées d’eau.

“Nous assistons à de nombreuses inondations”, a déclaré Carpenter.

Le service de police de Stockton a publié des photos d’un passage souterrain inondé et d’une voiture qui semblait bloquée dans plus d’un pied (30 centimètres) d’eau.

La pluie a été bien accueillie dans la Californie desséchée par la sécheresse, mais il faut beaucoup plus de précipitations pour faire une différence significative. Les trois dernières années ont été les plus sèches jamais enregistrées en Californie.

Un avertissement de tempête hivernale était en vigueur dimanche pour les hautes altitudes de la Sierra, du sud du parc national de Yosemite au nord du lac Tahoe, où jusqu’à 1,5 mètre de neige est possible au sommet des montagnes, le National Weather Service dit à Reno, Nevada.

Une veille d’inondation était en vigueur dans une grande partie du nord de la Californie jusqu’au réveillon du Nouvel An. Les responsables ont averti que les rivières et les ruisseaux pourraient déborder et ont exhorté les habitants à préparer des sacs de sable.

Certains totaux de précipitations dans la région de la baie de San Francisco ont dépassé 4 pouces (10 centimètres).

L’agence nationale des transports a signalé de nombreuses fermetures de routes, notamment l’autoroute 70 à l’est de Chico, qui a été partiellement fermée par un glissement, et le côté nord de l’autoroute 49, à l’est de Sacramento, qui a été fermé en raison des inondations. Dans le comté d’El Dorado, à l’est de Sacramento, un tronçon de l’autoroute 50 a été fermé en raison des inondations.

Le comté de Humboldt, où un tremblement de terre de magnitude 6,4 a frappé le 20 décembre, a également vu les routes commencer à inonder, selon le bureau Eureka du National Weather Service. Un pont qui a été temporairement fermé la semaine dernière en raison des dommages causés par le tremblement de terre pourrait être à nouveau fermé si la rivière Eel, qu’il traverse, devient trop haute, ont déclaré des responsables.

C’était la première de plusieurs tempêtes qui devraient traverser la Californie au cours de la semaine prochaine. Le système actuel devrait être plus chaud et plus humide, tandis que les tempêtes de la semaine prochaine seront plus froides, abaissant les niveaux de neige dans les montagnes, a déclaré Hannah Chandler-Cooley, météorologue au National Weather Service à Sacramento.

La région de Sacramento pourrait recevoir un total de 4 à 5 pouces (10 à 13 centimètres) de pluie au cours de la semaine, a déclaré Chandler-Cooley.

“Des vents forts pourraient endommager les arbres et entraîner des pannes de courant et de hautes vagues sur le lac Tahoe pourraient faire chavirer de petits navires”, a déclaré le service météorologique de Reno.

Des avertissements d’avalanche ont été émis dans l’arrière-pays autour du lac Tahoe et des lacs Mammoth au sud de Yosemite.

Sur le front est de la Sierra, les veilles et les avertissements d’inondation se poursuivent pendant le week-end au nord et au sud de Reno, dans le Nevada, où des inondations mineures à modérées étaient prévues le long de certaines rivières et ruisseaux jusqu’au week-end.

Dans le sud de la Californie, des pluies modérées à fortes tombaient samedi. La région commencera à se dessécher le jour du Nouvel An et la parade des roses du 2 janvier à Pasadena devrait éviter les précipitations.

Une autre série de fortes averses était prévue pour mardi ou mercredi, a indiqué le National Weather Service à Oxnard.

The Associated Press